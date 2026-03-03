Η Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα S-Class, την πλέον ολοκληρωμένη ναυαρχίδα της στην ιστορία του μοντέλου. Οι προύχοντες έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν...

Με προαιρετικό φωτιζόμενο αστέρι, υπερσύγχρονα συστήματα MB.OS και MBUX, καθώς και αναβαθμισμένη άνεση, η κορυφαία λιμουζίνα εισέρχεται σε νέα εποχή κύρους και τεχνολογίας.

Η νέα S-Class της Mercedes-Benz σηματοδοτεί μια εποχή που η παράδοση συναντά την καινοτομία. Με αφορμή τα 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου από τον Carl Benz, η ναυαρχίδα της μάρκας εξελίσσεται δραστικά, με περισσότερα από τα μισά εξαρτήματα να έχουν ανασχεδιαστεί ή αναβαθμιστεί. Περίπου 2.700 εξαρτήματα περνούν από μια εκτενή διαδικασία εξέλιξης, επιβεβαιώνοντας ότι η S-Class παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία της πολυτελούς λιμουζίνας.

Η εξωτερική παρουσία της νέας S-Class εντυπωσιάζει με την τολμηρή, δυναμική σχεδίαση. Για πρώτη φορά, το εμβληματικό αστέρι της Mercedes στο καπό προσφέρεται προαιρετικά φωτιζόμενο, ενώ η φωτεινή μάσκα αυξήθηκε κατά 20% σε μέγεθος, ενισχύοντας την αίσθηση κύρους. Οι προβολείς DIGITAL LIGHT επόμενης γενιάς με διπλό αστέρι και τεχνολογία micro-LED αυξάνουν κατά 40% το φωτιστικό πεδίο υψηλής ανάλυσης, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια τη νύχτα και υπογραμμίζοντας την ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή του οχήματος.

Στο πίσω μέρος, τα επανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα με τρία αστέρια και ενσωματωμένο χρώμιο ολοκληρώνουν μια εικόνα που εκπέμπει κύρος, ενώ τα φωτιζόμενα μαρσπιέ με την επιγραφή «Mercedes-Benz» μετατρέπουν κάθε είσοδο ή έξοδο σε μοναδική εμπειρία.

Κεντρικό στοιχείο της νέας S-Class αποτελεί ο υπερσύγχρονος «υπερυπολογιστής» MB.OS, ο οποίος ενοποιεί όλα τα συστήματα του οχήματος σε ένα έξυπνο οικοσύστημα και επιτρέπει ασύρματες ενημερώσεις over-the-air μέσω του Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Μαζί με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης MB.DRIVE ASSIST και MB.DRIVE PARKING ASSIST, η S-Class προσφέρει ασφαλή οδήγηση από σημείο σε σημείο, ακόμη και σε πυκνή αστική κυκλοφορία – μια δυνατότητα που θα ενεργοποιηθεί σταδιακά ανάλογα με το ρυθμιστικό πλαίσιο των αγορών.

Οι αισθητήρες, οι κάμερες και η τεχνητή νοημοσύνη συνεργάζονται για να αντιλαμβάνονται κάθε συνθήκη και να προλαμβάνουν κινδύνους, ενώ το σύστημα στάθμευσης 360 μοιρών προσφέρει απόλυτη ακρίβεια σε ελιγμούς και θέσεις στάθμευσης.

Η εμπειρία στο εσωτερικό φτάνει σε νέα επίπεδα με το MBUX Superscreen και την τέταρτη γενιά MBUX, που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη από ChatGPT, Microsoft Bing και Google Gemini. Ο ψηφιακός βοηθός «Hey Mercedes» προσφέρει φυσικό διάλογο και προσωποποιημένη εμπειρία, ενώ η οθόνη MBUX Superscreen ενσωματώνει την κεντρική και τη συνοδηγού οθόνη κάτω από μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια, προσφέροντας καθηλωτική ευκρίνεια στον οδηγό και εξατομικευμένη ψυχαγωγία στον συνοδηγό.

Το νέο περιβάλλον MBUX Zero Layer, οι εφαρμογές παραγωγικότητας MBUX Notes και MBUX Calendar και το MBUX Surround Navigation με χάρτες Google δημιουργούν ένα πλήρως διασυνδεδεμένο ψηφιακό οικοσύστημα, υποστηρίζοντας ακόμα και τηλεδιασκέψεις ή streaming περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η άνεση παραμένει στο επίκεντρο: η ανάρτηση AIRMATIC ή η προαιρετική E-ACTIVE BODY CONTROL με ευφυή απόσβεση, η τετραδιεύθυνση, η θερμαινόμενη ζώνη ασφαλείας, το νέο ηλεκτρικό φίλτρο αέρα και η λειτουργία ENERGIZING AIR CONTROL συνθέτουν ένα εσωτερικό που θυμίζει business lounge. Στο πίσω μέρος, οι οθόνες 13,1 ιντσών, τα αφαιρούμενα χειριστήρια και οι λύσεις ψυχαγωγίας προσφέρουν εργασιακό ή προσωπικό καταφύγιο υψηλής τεχνολογίας.

Η ασφάλεια παραμένει κορυφαία, με έως 15 αερόσακους, προσαρμοζόμενους προεντατήρες ζωνών PRE-SAFE® Impulse και προηγμένα συστήματα συγκράτησης. Παράλληλα, το πρόγραμμα MANUFAKTUR Made to Measure επιτρέπει εξατομίκευση σε πάνω από 150 χρώματα αμαξώματος και 400 επιλογές εσωτερικού, δημιουργώντας μοναδικά οχήματα με πλήρη έλεγχο σχεδιαστικών λεπτομερειών.

Η ευρεία γκάμα νέων και εξελιγμένων εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης – από κινητήρες V8 και εξακύλινδρους βενζίνης και πετρελαίου έως plug-in hybrid εκδόσεις – εξασφαλίζει τη χαρακτηριστική ομαλότητα της S-Class. Παράλληλα, η ανάρτηση AIRMATIC ή η προαιρετική E-ACTIVE BODY CONTROL με ευφυή απόσβεση για μεγαλύτερες ανωμαλίες, καθώς και η στάνταρ τετραδιεύθυνση με γωνία έως 4,5° (προαιρετικά έως 10°), προσφέρουν εξαιρετική άνεση και ευελιξία.

Η νέα Mercedes-Benz S-Class είναι η ενσάρκωση της κληρονομιάς, της τεχνολογικής υπεροχής και της πολυτέλειας που συνοδεύει την μάρκα εδώ και 140 χρόνια. Με πιο δυναμική εμφάνιση, υπερσύγχρονα ψηφιακά συστήματα, προηγμένα συστήματα άνεσης και ασφάλειας, παραμένει η ναυαρχίδα που καθορίζει τα πρότυπα της κατηγορίας.