140 χρόνια αυτοκίνητο, 130 χρόνια μεταφορές, 100 χρόνια Mercedes-Benz: Μία χρονιά γεμάτη επετείους και μαγικές στιγμές!

Το 2026 η Mercedes-Benz Classic γιορτάζει πολυάριθμες επετείους και ορόσημα, καθώς και σημαντικά ορόσημα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και της εταιρείας γενικότερα.

Γι’ αυτόν το λόγο, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα λαμβάνετε σχετικά Δελτία Τύπου, ενώ τα «Mercedes-Benz Classic Notes» και το «Mercedes-Benz Classic Motorsport Newsletter» θα παρέχουν πληροφορίες για αυτά και άλλα θέματα. Επιπλέον, η πλατφόρμα Classic M@RS προσφέρει πληροφορίες και υλικό για ολόκληρη την ιστορία της Mercedes-Benz.

Μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Απλώς εγγραφείτε και αναζητήστε το εκτενές αρχειακό υλικό διαδικτυακά.

Παρακάτω θα βρείτε σημαντικές επετείους για το 2026: