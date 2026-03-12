Η άνοδος σημειώθηκε παρά την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για τη μεγαλύτερη στην ιστορία συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ εκτινάχθηκε την Πέμπτηστα 100 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 8%, καθώς οι αγορές παραμένουν ανήσυχες για τη σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις στο Ιράν.

Η άνοδος σημειώθηκε παρά την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για τη μεγαλύτερη στην ιστορία συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Στις συναλλαγές της Πέμπτης το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε άνοδο 8,8% φθάνοντας τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ διαπραγματευόταν περίπου 8,9% υψηλότερα, αγγίζοντας τα 100 δολάρια. Η αντίδραση των αγορών δείχνει ότι οι επενδυτές δεν πείθονται πως η απελευθέρωση αποθεμάτων μπορεί να αντισταθμίσει το σοκ στην προσφορά που προκάλεσαν οι πολεμικές εξελίξεις και οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι 32 χώρες-μέλη του θα απελευθερώσουν συνολικά 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, στη μεγαλύτερη συντονισμένη παρέμβαση από την ίδρυση του οργανισμού μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από το Strategic Petroleum Reserve, με τις αποστολές να ξεκινούν πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα και να ολοκληρώνονται μέσα σε περίπου 120 ημέρες.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ίδια η κλίμακα της παρέμβασης υποδηλώνει πόσο σοβαρός θεωρείται ο κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου. Όπως σημειώνουν η απόφαση δείχνει ότι οι κυβερνήσεις προετοιμάζονται για έναν πόλεμο που ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο απ’ όσο αρχικά εκτιμήθηκε.

Κεντρικό σημείο ανησυχίας αποτελεί το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η διακοπή ή ο περιορισμός των μεταφορών μέσω του στενού θα μπορούσε να προκαλέσει έλλειμμα έως και 20 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ποσότητα που τα στρατηγικά αποθέματα μπορούν να καλύψουν μόνο εν μέρει.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές πόσο γρήγορα τα αποθέματα θα φτάσουν στην αγορά. Καθώς τα στρατηγικά αποθέματα βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, οι τεχνικοί και εφοδιαστικοί περιορισμοί ενδέχεται να καθυστερήσουν τη διάθεσή τους. Εκτιμήσεις αναλυτών κάνουν λόγο για χρονικό διάστημα 60 έως 90 ημερών μέχρι να υπάρξει ουσιαστική επίδραση στην αγορά.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί για μήνες, οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Ορισμένες προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανή άνοδο του Μπρεντ ακόμη και στα 120 έως 150 δολάρια το βαρέλι, σε περίπτωση που οι φυσικές ελλείψεις πετρελαίου γίνουν αισθητές και χρειαστεί να περιοριστεί η παγκόσμια ζήτηση.