Η άτυχη οδηγός ταξί υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην παραλιακή οδό τα ξημερώματα, στο ύψος της Βούλας. Η 58χρονη οδηγός ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ. Απ' την σφοδρή σύγκρουση η 58χρονη τραυματίστηκε σοβαρά ενώ λίγο μετά έγινε γνωστό ότι κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της παραλιακής λεωφόρου με τη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας, όταν ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και ο 24χρονος οδηγός του ΙΧ.

