Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεί υπό διερεύνηση.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό. Η απόφαση ωστόσο να οδηγηθεί στη φυλακή αφορά το κακούργημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βίας που αντιμετωπίζει ο 38χρονος και όχι το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το οποίο επίσης είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Για την κατηγορία αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα συνεχίζεται καθώς όπως φαίνεται, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δεν κρίνονται μέχρι στιγμής επαρκή. Ο 38χρονος πάντως αρνείται κατηγορηματικά πως σκότωσε τη σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος τη βρήκε αναίσθητη όταν γύρισε στο σπίτι. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως η άτυχη γυναίκα ήταν εξαρτημένη από το αλκοόλ και παρά τις προσπάθειές του, δεν μπορούσε να ξεφύγει.

«Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Νεκταρίας, την οποία αγαπούσα, φρόντιζα και πραγματικά έκανα μεγάλη προσπάθεια να σώσω από τη μεγάλη και μη ελεγχόμενη εξάρτησή της από το αλκοόλ....Ευθύς εξαρχής έγινε αντιληπτό εκ μέρους μου, ότι η Νεκταρία αντιμετώπιζε σοβαρό και έντονο πρόβλημα αλκοολισμού....Η κατάσταση της μέθης και της εξάρτησης της από το αλκοόλ ήταν τόσο μεγάλη και έντονη, που η ίδια μου ζητούσε επίμονα όταν έφευγα για την εργασία μου να κλειδώνω την εξώθυρα της οικίας μας, για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν για να μην εξέλθει από την οικία μας στην άσχημη κατάσταση που βρισκόταν και της συμβεί κάποιο ατύχημα και ο δεύτερος ήταν για να μην εισέλθει κυρίως η γιαγιά μου, που διέμενε στο ίδιο κτίριο και την αντικρίσει στην άθλια αυτή κατάσταση στην οποία πάντοτε βρισκόταν. Την εξώθυρα την κλείδωνα επειδή η ίδια μου το ζητούσε και όχι γιατί είχα κάποια πρόθεση να την κρατάω «δέσμια» με οποιοδήποτε τρόπο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο 36χρονος.