«Λύγισε» ο Χάρι Στάιλς για την απώλεια του φίλου και πρώην συνεργάτη του Λίαμ Πέιν.

Ο Χάρι Στάιλς σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 4 Μαρτίου στο «The Zane Lowe Show», μίλησε για την βαθιά επίδραση που είχε στη ζωή του απώλεια του φίλου και του πρώην συνεργάτη του, Λίαμ Πέιν. Ανέφερε πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί το πένθος και πόσο τον επηρέασε συναισθηματικά η απώλεια σε σημείο να επανεκτιμήσει και τη δική του ζωή.

Ο Λίαμ Πέιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών στο Μπουένος Άιρες έπειτα από πτώση από μπαλκόνι σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Έπειτα από σχεδόν 2 χρονιά από την ημέρα του θανάτου του ο Χάρι Στάιλς μίλησε για εκείνον και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το πένθος του.

«Είναι τόσο δύσκολο να χάνεις έναν φίλο. Είναι δύσκολο να χάνεις οποιονδήποτε φίλο, αλλά είναι ακόμη πιο οδυνηρό να χάνεις έναν άνθρωπο που σου μοιάζει τόσο πολύ σε τόσα πολλά πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ποπ – σταρ.

Σύμφωνα με την people.com, ο Χάρι Στάιλς, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τις πρώτες ημέρες μετά το θάνατό του φίλου του: «Υπήρξε μια περίοδος όταν έφυγε από τη ζωή, όπου πραγματικά δυσκολεύτηκα να αναγνωρίσω πόσο περίεργο είναι να έχεις ανθρώπους να μοιράζονται με κάποιον τρόπο ένα μέρος της θλίψης σου. Είναι τόσο δύσκολο να χάσεις έναν φίλο. Είναι δύσκολο να χάσεις οποιονδήποτε φίλο, αλλά είναι τόσο δύσκολο να χάσεις έναν φίλο που σου μοιάζει τόσο πολύ με τόσους πολλούς τρόπους».

Και συμπλήρωσε πως η απώλεια του φίλου του τον έκανε να επανεκτιμήσει τη ζωή του: «Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, όσον αφορά το να ρίξω μια ματιά στη ζωή μου και να μπορέσω να πω στον εαυτό μου: Εντάξει, τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου; Πώς θέλω να ζήσω τη ζωή μου; Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσεις τους φίλους σου που πεθαίνουν είναι να ζήσεις τη ζωή σου στο έπακρο».