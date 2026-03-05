Η Ιωάννα Τούνη μέσα από αναρτήσεις της μοιράστηκε μερικούς από τους πιο έντονους προβληματισμούς της.

Ειδικότερα, η γνωστή influencer δημοσίευσε ένα μακροσκελές κείμενο αναγράφοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά της σχετικά με τη ζωή και την καθημερινότητα. Μεταξύ άλλων τόνισε πως οι άνθρωποι έχουν την τάση να «συνηθίζουν» σε ό,τι έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου και ας αποτελούσαν αρχικά μακρινοί στόχοι.

Λίγο αργότερα, μέσα από ένα βίντεο μίλησε για την απώλεια της μητέρας της και τον τρόπο που συνέβαλε το γεγονός στο δικό της τρόπο σκέψης. Μεταξύ άλλων εστίασε στην υγεία ως ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά: «Μην ρωτήσεις γιατί με έπιασαν οι συναισθηματισμοί σήμερα. απλά σκέφτομαι διάφορα τελευταία… και είπα να τα μοιραστώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα στο σχετικό απόσπασμα ακούγεται να λέει: «Καλημέρα συμπεθέρα μου, με πάρα πολλές σκέψεις. Πριν κάποια χρόνια που έχασα τη μαμά μου, είχα πει ότι αλλάζω το mindset μου, ότι τώρα πλέον θα με ενδιαφέρουν τα πιο ουσιαστικά πράγματα, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ότι η υγεία μας δεν είναι δεδομένη. Κάπου στην καθημερινότητα χάνεις την ουσία… Πραγματικά, είναι κλισέ αλλά αν έχεις την υγεία σου έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις τα πάντα και είναι λόγος για να ξυπνάς χαρούμενος και ευγνώμων κάθε μέρα. Στη ζωή μου συμβαίνουν πολύ καλά και πολύ κακά πράγματα παράλληλα…».

«Νομίζω είναι σημαντικό και αυτό που μας καθορίζει δεν είναι αυτά που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή μας. Ακόμη και το πιο μεγάλο χαμόγελο που θα δεις αυτός ο άνθρωπος κουβαλάει το δικό του σταυρό. Αυτό που μας καθορίζει είναι το πώς αντιμετωπίζεις αυτές τις καταστάσεις… Στο τέλος της ημέρας είσαι εσύ και ο εαυτός σου..».

Σε επόμενη ανάρτηση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για το σπίτι της, το οποίο – όπως αποκάλυψε – το αγόρασε αφού πρώτα ξεχρέωσα το δάνειο της μητέρας της όταν εκείνη έφυγε από τη ζωή.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε από το εσωτερικό του σαλονιού της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Blessed για το σπίτι μου. Ήταν το πρώτο που αγόρασα -αφού πρώτα ξεπλήρωσα το δάνειο της μαμάς για το σπίτι που μεγάλωσα- και όλα αυτά με ολόδικα μου χρήματα μάλιστα!!! Θυμάμαι πόσο πλημμυρισμένη από υπερηφάνεια και χαρά ένιωθα».



