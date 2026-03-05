Τα συνεργεία έχουν εργαστεί πυρετωδώς από το ξημέρωμα, στήνοντας τα σκηνικά όπου θα πραγματοποιηθούν ορισμένες από τις πιο σημαντικές σκηνές του έργου.

Ο Μπραντ Πιτ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη Χαλκίδα για τα γυρίσματα της πολυσυζητημένης ταινίας The Riders, με τον ΟΣΕ Χαλκίδας να αποτελεί το επίκεντρο της χολιγουντιανής παραγωγής στην Εύβοια. Η άφιξη του κορυφαίου ηθοποιού στον σιδηροδρομικό σταθμό έγινε νωρίς το πρωί, ενώ ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφορεί ήδη, δείχνει τον ηθοποιό να επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο και να αναχωρεί από το σημείο.

Σύμφωνα με το eviathema, παρά την προσωρινή αυτή απομάκρυνση, οι προετοιμασίες για το φιλμ που μας ταξιδεύει στη δεκαετία του ’80 συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι κάμερες αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή μέχρι αργά το απόγευμα.

Στο εσωτερικό του κτηρίου του ΟΣΕ, τα συνεργεία έχουν εργαστεί πυρετωδώς από το ξημέρωμα, στήνοντας τα σκηνικά όπου θα πραγματοποιηθούν ορισμένες από τις πιο σημαντικές σκηνές του έργου. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί πλήρως για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σεναρίου, ενώ στον εξωτερικό χώρο έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικοί φωτισμοί και προβολείς μεγάλης ισχύος.

Η αινιγματική αναχώρηση του Μπραντ Πιτ με το αυτοκίνητο λίγη ώρα μετά την άφιξή του έχει προκαλέσει διάφορα σενάρια, καθώς παραμένει άγνωστο αν ο ηθοποιός ολοκλήρωσε κάποιο μέρος των λήψεων ή αν βρέθηκε στον σταθμό για μια πρώτη δοκιμή και αυτοψία του χώρου προτού ξεκινήσει η κύρια δράση.

{https://www.youtube.com/watch?v=LtMaNse5PTI}