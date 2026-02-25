Όσα αποκάλυψαν οι κάτοικοι που συμμετείχαν στα γυρίσματα της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος βρίσκεται μέχρι και σήμερα στο νησί της Ύδρας για τις ανάγκες της ταινίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ολόκληρη η Ύδρα έχει μεταμορφωθεί σε ένα Χολιγουντιανό σκηνικό, μεταφέροντας τους περαστικούς και τους κατοίκους στην δεκαετία του 1980 για χάρη του σεναρίου.

Όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ του Live News, το λιμάνι και τα σοκάκια έχουν μεταφερθεί στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 με κάθε λεπτομέρεια. Ακόμη και οι ταμπέλες των καταστημάτων φέρουν τις τιμές σε δραχμές, δημιουργώντας μια αίσθηση άλλης εποχής.

Παράλληλα, κάτοικοι του νησιού βρέθηκαν στο πλευρό του Χολιγουντιακού σταρ για χάρη των γυρισμάτων, καθώς χρειάστηκε να συμμετάσχουν σε ορισμένες σκηνές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο «δελφίνι».

Ο Αλέξανδρος Παπανικολάου, διηγήθηκε την εμπειρία του λέγοντας: «Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική. Τώρα πριν λίγο τελείωσε το γύρισμα. Είμαστε απ’ τις 5 η ώρα το πρωί στο σετ. Εντάξει, μιλάμε για απίστευτα πράγματα τώρα. Δεν θα τα ξαναζήσουμε ποτέ».

Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Τσαγκάρης, εξήγησε πως έχει συνομιλήσει με τον Μπραντ Πιτ, ενώ χρειάστηκε να κάνουν και μία σύντομη πρόβα μαζί πριν από την λήψη: «Ήτανε μια πρωτόγνωρη εμπειρία και είμαι πολύ συγκινημένος και κουρασμένος. Από τις 5 το πρωί είμαστε στο πόδι για να ετοιμαστούμε και να φτάσουμε στο λιμάνι για το παλιό flying. Θυμήθηκα στιγμές που ταξίδευα και ήταν κάτι μοναδικό να συνοδεύσω για τρεις ώρες τον Μπραντ Πιτ, να συνομιλήσω μαζί του και να μοιραστώ σκηνές μαζί του σε διαφορετική διάθεση. Εγώ είχα και λόγια στην ταινιά... Μου έκανε νόημα και έκατσα δίπλα του».

Παρ’ όλα αυτά, δεν έλειπαν και τα απρόοπτα από τα σημερινά γυρίσματα. Το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ΄χουμε», έγινε γνωστό πως τα σκάφη από το λιμάνι της Ύδρας δεν είχαν απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις.

Η παραγωγή ωστόσο, φρόντισε να αποζημιώσει οικονομικά τους ιδιώτες και οι λήψεις ξεκίνησαν κανονικά.

