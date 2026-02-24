Το τριμελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του.

Ένοχος κρίθηκε ο Κώστας Δόξας από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία προς την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του MEGA, το δικαστήριο του επέβαλε την ποινή φυλάκισης τριών ετών, ενώ αποφασίστηκε η έκτιση των τεσσάρων μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι το 2021, η πρώην σύζυγός του είχε καταθέσει μήνυση για προσβλητική συμπεριφορά, ενδοοικογενειακή βία και ξυλοδαρμό κατά την περίοδο της κύησης.

Κατά την απολογία του, ο Κώστας Δόξας αρνήθηκε της κατηγορίες, ωστόσο το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο. Ο ίδιος είχε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι επιθυμεί την εξωδικαστική διευθέτηση της υπόθεσης, αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό, ενώ σε δεύτερο χρόνο προχώρησε σε άσκηση έφεσης.

