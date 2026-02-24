«Οι Αθώοι» - Η σειρά επιστρέφει σε νέα ώρα και μέρα. Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 22:10.

Ένα γράμμα του ξενιτεμένου Γιάννου συγκινεί τη Μαργαρίτα στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA, «Οι Αθώοι», σε νέα ώρα και μέρα, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 22:10.

Παντρεμένη πια με τον Αράθυμο, η Μαργαρίτα έχει τον έλεγχο σε σπίτι και χωράφια, ενώ ο Πέτρος επιδιώκει να βρίσκεται συνέχεια κοντά στο ζευγάρι. Ο Γιάννος, βυθισμένος στη θλίψη του, βρίσκει καταφύγιο σε ένα φτωχικό σπίτι στην Ήπειρο.

Τι θα δούμε στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι»

Επεισόδιο 4 (Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου)

1914. Ο Γιάννος, στην Ήπειρο, δουλεύει σκληρά, βασανισμένος από τις ενοχές για τον θάνατο της μητέρας του. Το ποτό και οι καβγάδες είναι η μόνη του διέξοδος.

Στην Κέρκυρα, η Μαργαρίτα ζει με τον Αράθυμο αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον έλεγχο στο σπίτι και στα χωράφια. Ο Πέτρος, που διατηρεί μυστικά σχέση με τη φτωχή χήρα Στεφανία, παραμένει συχνός επισκέπτης του ζευγαριού και ο Αράθυμος τον εμπιστεύεται τυφλά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν η Μαργαρίτα διαβάζει ένα συγκινητικό γράμμα του Γιάννου, ο Πέτρος εκδηλώνει την έντονη ζήλια του.

Ο Γιάννος, διωγμένος από τη δουλειά του, βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι μιας φτωχής Βλάχας.

{https://www.youtube.com/watch?v=xz4JHm-F56A}