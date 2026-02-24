Η ηθοποιός αποκάλυψε πως η Άντζελα από τη σειρά «Πόρτο Λεόνε» θα επιστρέψει στην Τρούμπα.

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, η Άντζελα/Αγγελική, μια ηρωίδα με πολλά πρόσωπα στην αγαπημένη σειρά του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ήταν προσκεκλημένη σήμερα της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα».

Η ηθοποιός μίλησε εφ’ όλης της ύλης, στάθηκε ιδιαίτερα στα γεγονότα της σειράς και στη διαδρομή της ηρωίδας που υποδύεται: ο κόσμος της έρχεται πολλές φορές τα πάνω-κάτω, έχει πολλές ανατροπές, αλλαγές στρατοπέδων, λάθος αποφάσεις, τραγικούς έρωτες.

Αγάπησε τον Στράτο και τον Γρηγόρη, ενώ τώρα την βλέπουμε να αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αντρέα. Ποια θα είναι η σχέση της, από δω κι στο εξής, με τον Αντρέα; Αλλά …. Θα έχει η ίδια καλό τέλος;

«Το τέλος της Άντζελας είναι αυτό που της αξίζει, με την καλή έννοια. Πιστεύω ότι ο ρόλος είναι ένας καλός, πονεμένος χαρακτήρας» λέει η Ιζ. Φούλοπ. Και δίνει spoiler: η Άντζελα θα επιστρέψει στην Τρούμπα!

«Βιώνω πολύ μεγάλη χαρά γι αυτή τη δουλειά. Είναι μια δουλειά που αγαπήσαμε πάρα πολύ όλοι οι συντελεστές της. Και βλέπω και την αγάπη του κόσμου και νιώθω ότι παίρνει αυτό που της αξίζει» υπογραμμίζει η Ιζ.Φούλοπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας για το ρόλο της Άντζελας και τις ιδιαιτερότητές του τονίζει: «Γοητεύομαι να βλέπω τις αντιφάσεις σε ένα χαρακτήρα. Και νιώθω ότι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, όπως και οι περισσότεροι μέσα στη σειρά, έχουν πολλές αντιφάσεις. Όπως και στη ζωή, κανένας άνθρωπος δεν είναι ξεκάθαρα καλός ή κακός. Στη συγκεκριμένη ηρωϊδα βλέπουμε και τις δύο τις πλευρές: οι καταστάσεις την κάνουν να κάνει λάθη, οι δυσκολίες, όλα αυτά που περνάει κατά καιρούς, την κάνουν να πάρει σίγουρα λάθος αποφάσεις».

Ο τηλεθεατής φτάνει σε σημείο να τη λυπάται. «Κι εγώ, διαβάζοντας σε πρώτη ανάγνωση το σενάριο, πολλές φορές έλεγα αχ! Τι άλλο θα π τραβήξει αυτή η κοπέλα!».

«Πόρτο Λεόνε»: Η ιστορία της Άντζελας και του Γρηγόρη

Τελικά η Άντζελα ερωτεύτηκε τον Γρηγόρη;

Γιατί είδαμε σε μία σκηνή ότι δεν του δίνει την απάντηση που θα ήθελε να ακούσει και μετά από αυτό ο Γρηγόρης τερματίζει τη ζωή του. «Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το τέλος του χαρακτήρα του Γρηγόρη, αυτή η συγκεκριμένη στιγμή, αυτή η απάντηση που δεν δόθηκε σε μια ερώτηση καθοριστικής σημασίας» εξηγεί η Ιζ.Φούλοπ

«Για μένα ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι η Άντζελα/Αγγελική αγάπησε τον Γρηγόρη. Αυτό κτίστηκε. Επεισόδιο με το επεισόδιο βλέπουμε ότι άλλαξε πολλές φορές η οπτική της απέναντί του. Ενώ όλο αυτό ξεκίνησε ως ένα σχέδιο εκδίκησης νιώθω πως, κάθε τι που γινόταν, την έφερνε κι ένα βήμα πιο κοντά του, ώσπου τελικά συνδέθηκε μαζί του».

Τον δικαιολογεί για τη δολοφονία του Στράτου;

«Σίγουρα. Αν και η αφορμή για το σχέδιο εκδίκησης ήταν το γεγονός της δολοφονίας του Στράτου, το έκανε ξεκάθαρο μέσα της το ότι της παραδέχτηκε τι ακριβώς είχε γίνει εκείνο το βράδυ. Της παραδέχθηκε ότι όντως ήταν ατύχημα, ο Στράτος είχε άφησε έγκυο την αδελφή του. Πέρα από το ότι μέσα της δικαιολόγησε τον άνθρωπο για τον οποίο είχε ήδη αρχίσει να αποκτά συναισθήματα (τον Γρηγόρη), της γκρεμίστηκε και ό,τι είχε στο μυαλό της για τον Στράτο, τον πρώτο της έρωτα.

Για να φτάσουμε σε αυτή τη σκηνή που, τελικά, δεν του είπε ποτέ ότι τον αγάπησε. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι, μετά από όλο αυτό το κακό που ένιωθε ότι έκανε η Άντζελα στο Γρηγόρη, το γεγονός ότι έμαθε και το παρελθόν της με αυτόν τον τρόπο – κάτι που θεωρώ ότι η Άντζελα δε το είχε στο μυαλό της ότι θα γινόταν με αυτόν τον τρόπο κι όλο αυτό με τις φωτογραφίες δεν το είχε στο μυαλό της- δεν τόλμησε να του πει ότι τον αγαπάει, θεωρούσε ότι δεν είχε το δικαίωμα. Ενώ προσπαθούσε να του πει κάτι, κρατιόταν…».

Θα είναι πολύ δύσκολο να ερωτευτεί ξανά η Άντζελα! Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, ποιο θα είναι το σχέδιο της Άντζελας;

«Η Άντζελα θα γυρίσει στην Τρούμπα με κάποιον τρόπο. Πώς, γιατί, τι ακριβώς θα κάνει εκεί θα το δούμε. Η ζωή και οι συνθήκες θα την κάνουν να ξαναγυρίσει».

Θα πληρώσει ακριβά τις επιλογές της ή είναι προστατευμένη;

«Όλοι οι ήρωες πληρώνουν, κατά κάποιον τρόπο, τις επιλογές τους. Θα περάσει πολλά ο χαρακτήρας, έχει ακόμα αρκετά εμπόδια μπροστά της».

Θα μπορέσει να ερωτευτεί ξανά;

«Είναι πολύ δύσκολο για το συγκεκριμένο χαρακτήρα, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και μετά την τροπή που έχει πάρει ο έρωτας δύο φορές στη ζωή της, να ερωτευτεί ξανά. Θα είναι πολύ δύσκολο».

Υπάρχει ένα παιδί στην ιστορία, το παιδί του Στράτου και της Λένας. «Δεν θα ασχοληθεί η Άντζελα με το παιδί. Το παιδί θα παίξει κάποιο ρόλο στην ιστορία. Γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί, ούτε να περάσει έτσι. Κι από τη στιγμή που η Αλεξάνδρα έχει μάθει την ύπαρξή του, δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Έχει απειλήσει ότι θα ψάξει να το βρει».

Είναι ικανοποιημένη με το τέλος της Άντζελας;

«Το τέλος είναι αυτό που της αξίζει με την καλή έννοια. Πιστεύω ότι ο ρόλος είναι ένας καλός, πονεμένος χαρακτήρας. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, βρίσκει την ηρεμία της».

Τι αγάπησε στην Άντζελα;

«Με γοητεύει πολύ το αντιφατικό στοιχείο, το ότι έχει αποχρώσεις. Δεν είναι άσπρο μαύρο, ούτε ένας ξεκάθαρα γλυκός χαρακτήρας, ούτε ένας ξεκάθαρα αρνητικός. Την βλέπουμε έτοιμη να εκδικηθεί, την βλέπουμε σκληρή αλλά και πολύ εύθραυστη, την βλέπουμε να θέλει να αγαπήσει, να αγαπηθεί, είναι ένα κορίτσι με έντονα συναισθήματα σε όλες τις εκφάνσεις. Κι αυτό με γοητεύει πολύ».

{https://www.youtube.com/watch?v=nVTjNWMhLHw}