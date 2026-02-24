Όσα αποκάλυψε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος για το ρόλο του και τις εξελίξεις της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μίλησε στη Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δε γίνεται!» για την επιτυχία της σειράς «Άγιος Έρωτας», το ρόλο του και όχι μόνο.

Δεν έχει λάβει αρνητικά σχόλια, όπως λέει, για τη σειρά και το ρόλο του «Έχουμε προσεγγίσει τον ιερέα ως έναν άνθρωπο που είναι σε ένα δίλημμα. Αν αναζητάς τον Θεό αναζήτησέ τον στον έρωτα, ο έρωτας είναι η θεία δύναμη, ο ενθουσιασμός. Πολλές φορές ο κόσμος αναγνωρίζει πράγματα που φέρουμε σαν ήρωες σε ένα κόσμο που χτίζουμε εμείς». Ο πατήρ Νικόλαος χειροτονήθηκε σε μικρή ηλικία και όταν γνώρισε τη Χλόη το συναίσθημα τον κατέκλυσε «δεν ξέρεις πότε θα σε βρει ο έρωτας».

Για την εξέλιξη της σειράς θα πει ότι έρχεται μια μεγάλη έκπληξη «Γίνεται η μία ανατροπή μετά την άλλη και έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Μπορούμε να περιμένουμε μια ανατροπή στη σχέση του πατρός Νικολάου με τη Χλόη».

Μιλά για την είσοδο του Στέλιου Μάινα στη σειρά που θα υποδυθεί τον πατέρα του Νικόλαου και αποκαλύπτει «Ήταν στο βουνό στην αντίσταση κι έψαχνε την οικογένειά του, έρχεται σε ένα πανηγύρι γιατί είναι μουσικός και ο τρόπος που συναντιόμαστε… είναι μια συγκλονιστική αναγνώριση. Είναι τόσο ωραία δομημένο το πώς θα φθάσουμε εκεί, μέσα από μια μουσική που μου έπαιζε παιδάκι και την αναγνωρίζω και τον αναζητάω μέσα στο πανηγύρι».

Η επιτυχία της σειράς οφείλεται στο ότι «Πέρα από την ερωτική ιστορία, βλέπεις και την ιστορία των κοριτσιών, βλέπεις και την ιστορία ενός διαζυγίου και την ιστορία ενός ανθρώπου που έχει μεγαλώσει, λόγων των συνθηκών, χωρίς το πατρικό πρότυπο, πώς ένας άνθρωπος μπορεί να σταθεί μεταξύ αρετής και κακίας σε μια ζούγκλα κοινωνική. Ο Μαρκόπουλος έχει σκοτώσει τον έναν μετά τον άλλον κι έρχεται τώρα η συγχώρεση. Και με φέρνει -μιλάω σε πρώτο ενικό- αντιμέτωπο με το αν είμαι άξιος να συγχωρήσω έναν άνθρωπο που μου έχει σκοτώσει την αδελφή κι έχει κάνει τόσους φόνους. Ο κόσμος αναγνωρίζει τις συνδέσεις που μπορεί να αποκτήσει ο καθένας με τους ήρωες και την ζωή του».

Η σειρά σημειώνει μεγάλη επιτυχία λόγω και των υψηλών προδιαγραφών παραγωγής «Από το πρώτο επεισόδιο η παραγωγή μάς έφερε τεχνητή βροχή, πλήρωσε θερμαινόμενη πισίνα για να γίνουν γυρίσματα μιας στιγμής εφιάλτη, έχουμε αυτοκίνητα εποχής, φυσικούς χώρους, ταξίδια στο Γαλαξίδι. Αυτό όλοι το εκτιμάμε και δημιουργεί ένα πολύ καλό κλίμα και σεβασμό».

«Είμαι ευτυχισμένος που έκανα την επιλογή αυτή. Στην αρχή ήταν μια δύσκολη επιλογή να κάνω τον παπά, δεν είπα κατευθείαν «ναι». Με δικαίωσε και με αγκάλιασε η παραγωγή και το κανάλι μου, και κάναμε μια τόσο ωραία και επιτυχημένη σειρά.

Σαν ηθοποιοί έχουμε ένα στόχο, να ταιριάζουμε εμείς στους ρόλους κι όχι να μας ταιριάζουν οι ρόλοι. Εγώ προσπαθώ να τον κάνω δικό μου το ρόλο, δηλαδή για εμένα έχει νόημα να παίρνω τους ρόλους να τους διαλύω και να τους ξανά συνθέτω ώστε να γίνομαι ένα με αυτούς», καταλήγει.

{https://www.youtube.com/watch?v=6rGWL1WaC80}

«Άγιος έρωτας» απόψε στις 21:00.