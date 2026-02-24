Θα δώσει την απάντηση των Δημοκρατικών στην ομιλία του Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης.

Η κυβερνήτρια της Βιρτζίνια, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ είναι εκείνη που θα δώσει την απάντηση των Δημοκρατικών στην αποψινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης. Ρόλος που συνήθως ανατίθεται σε πολιτικό που θεωρείται ανερχόμενο αστέρι του κόμματος του, σημειώνει το Time.

Η 46χρονη έγινε τον περασμένο Νοέμβριο η πρώτη γυναίκα κυβερνήτρια της Βιρτζίνια, ενώ είχε διατελέσει βουλευτής. Προτού μπει στην πολιτική, εργαζόταν στην Υπηρεσία Ελέγχου των Ταχυδρομείων των ΗΠΑ, ερευνώντας υποθέσεις για ναρκωτικά και ξέπλυμα χρήματος. Ακολούθησε η CIA, όπου εργάστηκε μεταξύ άλλων και ως μυστική πράκτορας.

Μεταπήδησε στον ιδιωτικό τομέα, σε συμβουλευτική εταιρεία, προτού ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το 2018 κέρδισε στην 7η περιφέρεια της Βιρτζίνια με λίγο πάνω από το 50% των ψήφων, έναντι του τότε εν ενεργεία βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Ντέιβ Μπρατ. Ήταν η πρώτη πολιτικός των Δημοκρατικών έπειτα από 50 χρόνια που νίκησε σε αυτή την περιφέρεια. Υπηρέτησε τρεις διαδοχικές θητείες στο Κογκρέσο πριν από την υποψηφιότητά της για τη θέση του κυβερνήτη.

Θεωρείται μετριοπαθής Δημοκρατική. Όσο ήταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εργάστηκε και ηγήθηκε αρκετών διακομματικών νομοσχεδίων. Κατά καιρούς έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για την κατεύθυνση του Δημοκρατικού κόμματος και της ηγεσίας του. Για παράδειγμα, το 2018 καταψήφισε την υποψηφιότητα της Νάνσι Πελόζι για την προεδρία της Βουλής, λέγοντας πως παρότι έτρεφε τεράστιο σεβασμό για εκείνη, ήταν ώρα για μια νέα σελίδα σε ό,τι αφορούσε τους Δημοκρατικούς στο Σώμα.

Μετά τις εκλογές του 2020- όταν επανεξελέγη με μικρή διαφορά, ενώ οι Δημοκρατικοί έχασαν έδρες- επέκρινε τους συναδέλφους της επειδή ευθυγραμμίστηκαν με τις ολοένα πιο έντονες φωνές των πολιτών για κατάργηση της χρηματοδότησης της αστυνομίας. Παράλληλα, η Σπάνμπεργκερ έχει επικρίνει έντονα και πολιτικές του Τραμπ.

Η εκλογική νίκη της με διψήφια διαφορά τον περασμένο Νοέμβριο θεωρήθηκε από την ηγεσία των Δημοκρατικών ως επιβεβαίωση ενός πειθαρχημένου μηνύματος που επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους, επισημαίνει το Associated Press. Μήνυμα που τώρα θέλουν να προωθήσουν στις εκστρατείες τους σε εθνικό επίπεδο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ θα έχει πολύ λιγότερο χρόνο από τον Ντόναλντ Τραμπ, στην απάντηση που θα δώσει από το μουσείο Colonial Williamsburg. Η περσινή ομιλία του Αμερικανού προέδρου στο Κογκρέσο διήρκεσε 1 ώρα και 40 λεπτά. Η γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν έδωσε την απάντηση των Δημοκρατικών μέσα σε 10 λεπτά.