Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη έγιναν γονείς για δεύτερη φορά, αφού το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, έφεραν στη ζωή το γιο τους.

Το ζευγάρι, μέσα από την κοινή τους συνέντευξη στο «The 2night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εξέφρασαν την χαρά τους και τα έντονα συναισθήματα που βιώνουν με την δύο ετών κόρη τους, Θωμαΐς, ενώ δεν έκρυψαν και την ανυπομονησία του για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Σήμερα το απόγευμα, ο ηθοποιός, δημοσίευσε μία φωτογραφία έξω από το μαιευτήριο όπου παρουσιάζεται χαμογελαστός, ενώ λίγο αργότερα, δημοσίευσε ένα Instagram Story όπου απεικονίζεται το χέρι του με εκείνο του γιου του.

Πάνω στη φωτογραφία η Αγοραστή Αρβανίτη και ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, έγραψαν χαρακτηριστικά: «Καλωσόρισες ψυχή μου… Σε περιμένει μία αδερφούλα μούρλια».