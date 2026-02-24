Η Σία Κοσιώνη, ύστερα από την περιπέτεια με την υγεία της, επιστρέφει στο πόστο της και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ.

Η Σία Κοσιώνη, επιστρέφει απόψε, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, ύστερα από έναν μήνα απουσίας λόγω μίας σοβαρής περιπέτειας υγείας που την ανάγκασε να παραμείνει στο νοσοκομείο και μακριά από τα επαγγελματικά της καθήκοντα.

Ειδικότερα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου, εισήχθη πριν από περίπου έναν μήνα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω πνευμονιόκοκκου, ενώ επέστρεψε στο σπίτι της μερικές εβδομάδες αργότερα όπου και ανάρρωσε.

Σήμερα, λίγες ώρες πριν από την επιστροφή της στο πλατό, δέχτηκε μία έκπληξη από τους συναδέλφους της στο γραφείο, οι οποίοι την υποδέχτηκαν με μπαλόνια, λουλούδια και εορταστικό κλίμα.

Απόσπασμα από την έκπληξη των συνεργατών της, αναρτήθηκε στα social media του σταθμού, όπου και η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μετά από έναν μήνα και κάτι αν δεν κάνω λάθος, επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω πάλι απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, μετά από μία περιπέτεια δύσκολη, η οποία όμως με έκανε σοφότερη. Σαν ευχαριστώ πάρα πολύ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες. Ραντεβού απόψε στις 19:45 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ».

{https://www.facebook.com/reel/1713848876265313}