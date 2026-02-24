Αναλυτικά τα στοιχεία από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ.

Τα Τελωνεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν με συνέπεια και ένταση τη δράση τους στα σύνορα της χώρας, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ανιχνευτές για την αντιμετώπιση της παρανομίας. Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η χρήση μηχανημάτων ακτινοσκόπησης X-Ray, σε συνδυασμό με στοχευμένους ελέγχους από τελωνειακούς ελεγκτές και ομάδες ελέγχου, έχει ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα απέναντι στην παράνομη διακίνηση ρευστών διαθεσίμων, καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων, ναρκωτικών ουσιών, παραποιημένων ειδών και ενεργειακών προϊόντων.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου του 2025 αποτυπώνουν, σύμφωνα με την Αρχή, μια συστηματική πίεση προς τα κυκλώματα, σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, με πλήθος κατασχέσεων και εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών. Στο ίδιο διάστημα κατασχέθηκαν συνολικά 773.355 ευρώ, 101.230 δολάρια ΗΠΑ, 10.815 δολάρια Καναδά, 112.000 λίρες Τουρκίας, 9.900 σέκελ, 130 λίρες Αγγλίας, 5.850 ρούβλια Ρωσίας, 17.840 γρίβνα Ουκρανίας, 605.500 φιορίνια Ουγγαρίας, 2.573 γουάν Κίνας, 47.540 δηνάρια Σερβίας και 11.000 ζλότι Πολωνίας, ενώ δεσμεύθηκαν τραπεζικές επιταγές αξίας 21.101 ευρώ και επιταγές Τουρκίας αξίας 995.197 λιρών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 14 χρυσά νομίσματα και 3 ράβδοι χρυσού.

Στο πεδίο των καπνικών, οι τελωνειακές υπηρεσίες προχώρησαν σε κατασχέσεις 4.715.310 τεμαχίων τσιγάρων, 231 κιλών καπνού, 425 πούρων και 10.780 θερμαινόμενων ράβδων καπνού. Για τα αλκοολούχα προϊόντα, κατασχέθηκαν 96 φιάλες παράνομων ποτών, ενώ σε σειρά ελέγχων εντοπίστηκαν και υποθέσεις παράνομης απόσταξης και διακίνησης. Εξίσου σημαντική ήταν η κινητικότητα σε λαθραία και παραποιημένα είδη: καταγράφηκαν 27.448 λαθραία προϊόντα – από τσάντες και ενδύματα μέχρι χάπια και μαχαίρια – καθώς και 6.262 παραποιημένα είδη. Στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 οι κατασχέσεις περιλαμβάνουν 168 κιλά κάνναβης, 506 κιλά KHAT και 1.010.650 δισκία ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ άλλων.

Ενδεικτικές υποθέσεις αδήλωτων ρευστών διαθεσίμων καταγράφηκαν σε μεγάλα αεροδρόμια και σε κομβικούς συνοριακούς σταθμούς. Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη συνδρομή των σκύλων ανιχνευτών «Hant» και «Camora», εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, 1.165 ευρώ, 107 δολάρια, 10.815 δολάρια Καναδά και 14 χρυσά νομίσματα σε επιβάτη από το Τορόντο, 15.000 ευρώ σε επιβάτη από Κάιρο, 2.165 ευρώ, 12.750 δολάρια και 9.800 σέκελ σε επιβάτη από Τελ Αβίβ, καθώς και 79.695 ευρώ σε ακόμη μία άφιξη από το Κάιρο. Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή του σκύλου «Elvis», σε αφίξεις από Κωνσταντινούπολη καταγράφηκαν ποσά και νομίσματα πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων 92.325 ευρώ και 26.173 δολάρια, ενώ σε επιβάτες από Τελ Αβίβ και Λονδίνο εντοπίστηκαν αντίστοιχα 10.920 ευρώ και συνδυασμοί ευρώ, δολαρίων και λιρών Αγγλίας. Στα χερσαία σύνορα, εντοπισμοί έγιναν σε Κακαβιά με συνολικά 30.000 ευρώ, σε Μαυρομάτι με 28.000 ευρώ, σε Καστανιές με 103.570 ευρώ, 605.500 φιορίνια και 23.700 δολάρια, σε Κρυσταλλοπηγή με 15.000 ευρώ, καθώς και στους Ευζώνους, όπου καταγράφηκαν μεγάλα ποσά σε ευρώ και ξένα νομίσματα, επιταγές και 3 ράβδοι χρυσού συνολικού βάρους 155 γραμμαρίων. Στον Εμπορικό Λιμένα Ρόδου, σε έλεγχο επιβατών πλοίου, βρέθηκαν σε τσαντάκι επιβάτη από Τουρκία 17.385 ευρώ και 95.600 λίρες Τουρκίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στους ελέγχους για λαθραία καπνικά. Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη συνδρομή του σκύλου «Bane», συνελήφθησαν επιβάτες που έφθαναν από Κάιρο, Αντίς Αμπέμπα, Υερεβάν και Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας συνολικά 821.400 τσιγάρα και ποσότητες καπνού και πούρων, ενώ σε αναχωρήσεις προς Παρίσι, Μαδρίτη, Λονδίνο, Μονπελιέ, Τελ Αβίβ και Ρώμη εντοπίστηκαν ακόμη 411.400 τσιγάρα. Σε εγκαταλελειμμένες αποσκευές χωρίς στοιχεία επιβάτη κατασχέθηκαν 1.696.320 τσιγάρα και σημαντικές ποσότητες καπνού, ενώ εντοπισμοί έγιναν και σε ταχυδρομικά δέματα ή cargo με προορισμό το εξωτερικό. Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» καταγράφηκε επιβάτης από Κάιρο με 90.000 τσιγάρα, ενώ κατασχέσεις αναφέρθηκαν και σε τελωνεία όπως Καστανιές, Πάτρα, Δράμα και Μυτιλήνη. Στους Ευζώνους, με τη βοήθεια των σκύλων «Μπόϊκα» και «Aria», εντοπίστηκαν σε οχήματα και αποσκευές 1.485.150 τσιγάρα, σχεδόν 25 κιλά καπνού και 10.780 θερμαινόμενες ράβδοι καπνού.

Παράλληλα, οι τελωνειακοί έλεγχοι ανέδειξαν υποθέσεις λαθρεμπορίου και άλλων παραβάσεων. Στους Ευζώνους κατασχέθηκαν χιλιάδες τσάντες και άλλα είδη, καθώς και πετρέλαιο κίνησης, ενώ σε άλλη περίπτωση οδηγός εγκατέλειψε φορτηγό με δηλωμένο φορτίο «χημικά-ψυκτικό αέριο», το οποίο τελικά βρέθηκε να μεταφέρει κενό κοντέινερ, με αποτέλεσμα την κατάσχεση του οχήματος. Σε συντονισμένη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, έλεγχος σε πλοίο αποκάλυψε διαφορές στα καύσιμα ιδιοκατανάλωσης και καταλογίστηκαν διαφυγόντες δασμοί και φόροι ύψους 56.672,81 ευρώ. Σε τελωνεία και λιμένες καταγράφηκαν επίσης περιστατικά με όπλα ή μαχαίρια, καθώς και υπόθεση εισαγωγής κτηνιατρικού εμβολίου τουρκικής προέλευσης, η εισαγωγή του οποίου απαγορεύεται στην Ε.Ε. λόγω αυξημένου κινδύνου για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Σε άλλη περίπτωση, εντοπίστηκαν σε φορτηγό πέντε ζωντανά κουτάβια χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, με τις αρχές να μην επιτρέπουν την είσοδό τους και να δρομολογούν την επαναπροώθηση.

Στο πεδίο των ναρκωτικών, καταγράφηκαν εντοπισμοί σε Μαυρομάτι, αλλά και στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου με τη βοήθεια σκύλων ανιχνευτών βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες δισκίων και άλλων ουσιών, ενώ σε συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας εντοπίστηκαν 77 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε Ι.Χ. όχημα. Τέλος, σε στοχευμένο έλεγχο επιχείρησης εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων στον Νομό Τρικάλων, οι ελεγκτές εντόπισαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση παρά την υποχρεωτική ακινησία, καθώς και τρία οχήματα χωρίς καταβολή τελών ταξινόμησης, με την ΑΑΔΕ να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο 1.050.000 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με τον ίδιο ρυθμό, με στόχο τη θωράκιση των συνόρων, την προστασία της νόμιμης αγοράς και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας τεχνολογία, επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαρκή παρουσία στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας.

