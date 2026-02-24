Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Όσα θα δούμε σήμερα, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Ο π. Νικόλαος προστατεύει τη Χριστίνα από τους Στερνιώτες αλλά και τον Μαρκόπουλο.

Η αποφυλάκιση της Χριστίνας αποδεικνύεται πιο δύσκολη για την ίδια απ’ όσο περίμενε.

Ο Παύλος εμφανίζεται απροειδοποίητα στο κατώφλι της, επιδιώκοντας υπογείως να επιβάλει ξανά την εξουσία του, και εκείνη αναγκάζεται να αποκαλύψει στην οικογένειά της την αλήθεια, εξηγώντας πως ομολόγησε τον φόνο της Κατρίν επειδή απειλήθηκαν τα παιδιά της.

Η Χλόη εξοργίζεται όταν το μαθαίνει και ενημερώνει άμεσα τη Θάλεια, η οποία ζητά την τιμωρία του Παύλου, όμως η Χλόη την πείθει να μη γίνουν παρορμητικές κινήσεις.

Ο Κυριάκος λέει ψέματα στον Νικηφόρο για τη σχέση της Άννας με την Ελένη, την ίδια στιγμή που οι δύο γυναίκες σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν μαζί τη Στέρνα.

Κι ενώ ο Χάρης και η Αναστασία ξεκινούν τις ετοιμασίες για τον γάμο τους, η Χριστίνα πέφτει θύμα προπηλακισμού από τον όχλο της Στέρνας, που υποκινεί ο Τάσος κατ’ εντολή του Παύλου.

Ωστόσο, ο πατήρ Νικόλαος στέκεται στο πλευρό της και της δηλώνει πως θα την προστατεύσει από τις απειλές του Μαρκόπουλου. Παράλληλα, η Σοφία βασανίζεται από εφιάλτες που οδηγούν τον Ηλία όλο και πιο κοντά σε μια θαμμένη αλήθεια.

Και ενώ ο Παύλος επιχειρεί να αποκαταστήσει την εικόνα του μέσω της τοπικής εφημερίδας, μια απρόσμενη επίσκεψη έρχεται να ανατρέψει τα πάντα…

