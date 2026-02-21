«Δεν ξέρω αν αυτά έπρεπε να τα πω, δεν το έχει αποκαλύψει κανείς τόσα χρόνια;» αναρωτήθηκε.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Άρης Τσάπης, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Θανάση στην αγαπημένη σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί», που προβλήθηκε πρώτη φορά το 2007.

Ο Άρης Τσάπης, μιλώντας στην διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1», αποκάλυψε για πρώτη φορά πως όλοι οι χώροι που βλέπαμε στη σειρά ήταν ψεύτικοι, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά στην πραγματικότητα, παρά μόνο το εξωτερικό του σπιτιού που έμενε η οικογένεια.

«Μόνο το εξωτερικό του σπιτιού ήταν αληθινό. Εκεί, είχε μια βιβλιοθήκη μόλις κατέβαινες τη σκάλα. Ο τοίχος έβγαινε… Δε ξέρω τώρα αν αυτά έπρεπε να τα πω. Δε το είχε αποκαλύψει κανείς τόσο καιρό αυτό;» είπε ο Άρης Τσάπης.

{https://www.youtube.com/watch?v=ETF41sOtwY4}

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Άρης Τσάπης αναφέρθηκε και στον Γιάννη Μπέζο αποκαλύπτοντας πώς ήταν πίσω από τις κάμερες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έρχονται πολλοί και μου λένε ότι είναι πολύ ιδιότροπος και απόμακρος. . Ο Γιάννης Μπέζος είναι άλλο πράγμα από αυτό που ακούγεται. Μας έλεγε ανέκδοτα πριν ξεκινήσει η σκηνή και μόλις ξεκινούσε το γύρισμα σταματούσε και εμείς γελάγαμε. Ήταν σαν μπαμπάς, ήταν απαιτητικός αλλά επαγγελματίας στη δουλειά του, αλλά δεν μας έδωσε ποτέ κάτι άκυρο αν θέλαμε να βάλουμε κάτι δικό μας, που ήταν ωραίο. Δεν μας έδωσε άκυρο σε μια καλή ατάκα που είχε σκεφτεί. Ο Μπέζος δούλευε για το σύνολο. Είναι εκεί για το σύνολο. Θα δώσει την ατάκα και δε θα την πάρει αυτός επειδή είναι ωραία ατάκα. Για αυτό νομίζω ότι κάνουν επιτυχία οι σειρές του» είπε.