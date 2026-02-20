O Eric Dane πέθανε σε ηλικία 53 ετών, έναν χρόνο αφού διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση.

Λίγο πριν πεθάνει ο ηθοποιός Eric Dane άφησε ένα μήνυμα σε ό,τι πολυτιμότερο είχε στη ζωή του: τις δύο του κόρες, τη Μπίλι και την Τζόρτζια.

Σε ένα βίντεο, 5,5 λεπτών μιλάει στις κόρες του και τους στέλνει το τελευταίο μήνυμά του, 4 μόλις συμβουλές για τη ζωή τους.

«Μπίλι και Τζόρτζια αυτό είναι για σας. Προσπάθησα. Σκόνταψα μερικές φορές αλλά προσπάθησα. Αλλά περάσαμε καλά έτσι; Θυμάστε όλες εκείνες τις φορές που πήγαμε στη θάλασσα, εσείς οι δύο, η μαμά και εγώ στο Μαλιμπού, στη Σάντα Μόνικα, στη Χαβάη, το Μεξικό. Αυτές οι μέρες ήταν παράδεισος. Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που μου έμαθε αυτή η ασθένεια και δεν θέλω να με ακούσετε απλά, ελπίζω να δώσετε προσοχή. Πρώτον, ζήστε το τώρα, το παρόν, Είναι δύσκολο αλλά έμαθα να το κάνω» λέει σε ένα καθηλωτικό βίντεο ο Eric Dane αναπολώντας τη ζωή του.

»Γιατί το τώρα είναι το μόνο που έχετε, τιμήστε το, αγαπήστε το. Δεύτερον, ερωτευτείτε όχι απαραίτητα έναν άνθρωπο αν και θα το συνιστούσα κι αυτό. Ερωτευτείτε κάτι, βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Εγώ ερωτεύτηκα πρώτη φορά όταν ήμουν περίπου στην ηλικία σας, ερωτεύτηκα την υποκριτική» συνεχίζει ο Dane λέγοντας ότι ακόμα ελπίζει πως θα βρεθεί ξανά μπροστά στην κάμερα και θα παίξει τον ρόλο του.

Καθισμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο σε ένα σκούρο σκηνικό, χωρίς μουσική και περιττά, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ψεύτικη συγκίνηση ο Eric Dane συνεχίζει με το μήνυμα στις κόρες του. «Τρίτον, διαλέξτε τους φίλους σας με σοφία και δοθείτε σε αυτούς. Οι καλύτεροι θα επιστρέψουν, χωρίς επικρίσεις, χωρίς ερωτήσεις». Μιλώντας για τους δικούς του φίλους είπε ότι παλιότερα, όταν μπορούσε έκαναν πολλά πράγματα αλλά πλέον εκείνοι έρχονται και τον βλέπουν. «Δεν κάνουμε τίποτα σημαντικό. Απλά έρχονται. Αλλά αυτό είναι σπουδαίο. Και αγαπήστε τους φίλους σας με όλο σας το είναι, θα σας στηρίξουν, θα σας διασκεδάσουν, σας σας συμβουλεύσουν και κάποιοι θα σας σώσουν».

»Και τέλος, παλέψτε. Παλέψτε με κάθε κύτταρο του είναι σας και παλέψτε με αξιοπρέπεια. Όταν αντιμετωπίσετε προκλήσεις, υγεία ή άλλες, παλέψτε. Μην τα παρατήσετε ποτέ, μέχρι την τελευταία σας ανάσα. Αυτή η ασθένεια μπορεί να πάρει το σώμα μου αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου. Οι δυο σας είστε διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά είστε και οι δύο δυνατές και με αντοχή. Την αντοχή την πήρατε από μένα, αυτή είναι η σούπερ δύναμή μου. ...ο Μαρκ λέει ότι είμαι σαν γάτα, αυτές έχουν 7 ζωές αλλά εγώ εύκολα έχω ξεπεράσει τις 15. Αντιμετωπίστε τα πάντα, την κόλαση με αξιοπρέπεια, παλέψτε κορίτσια και κρατήστε ψηλά το κεφάλι σας.

»Μπίλι και Τζόρτζια είστε είστε η καρδιά μου, είστε τα πάντα μου. Καληνύχτα, σας αγαπώ αυτά ήταν τα τελευταία μου λόγια».