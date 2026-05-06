Aπό αυτή την Τετάρτη το Λαϊκό Λαχείο αλλάζει μέρα και θα κληρώνει κάθε Τετάρτη στις 19:00.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Στην 18η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 27075, σειρά η 5η και στοιχείο το Δ.

Ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί άρα έχουμε τζακπότ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης ανέρχεται περίπου στα 2.050.000 ευρώ.

Ο αριθμός 66972 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.

