Η διοίκηση του ΟΛΠ αποδίδει τη μείωση κυρίως στις χαμηλότερες επιδόσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων – Προβλήτα Ι και στη συρρίκνωση των εσόδων από τον τομέα της ακτοπλοΐας

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς κατέγραψε μειωμένη πορεία μεγεθών στο πρώτο τρίμηνο του 2026, διατηρώντας ωστόσο ισχυρή κερδοφορία και υψηλή ρευστότητα, παρά τις πιέσεις που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι αναταράξεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 12,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 37,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας κάμψη σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει τη μείωση κυρίως στις χαμηλότερες επιδόσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων – Προβλήτα Ι και στη συρρίκνωση των εσόδων από τον τομέα της ακτοπλοΐας, εξαιτίας τόσο των μεταβολών στις εμπορικές ροές όσο και της εφαρμογής της μείωσης κατά 50% στα τέλη πλοίων και επιβατών, στο πλαίσιο σχετικής τροπολογίας του υπουργείου Ναυτιλίας. Παράλληλα, η υψηλή βάση σύγκρισης του περσινού πρώτου τριμήνου, όταν είχε καταγραφεί αυξημένη διακίνηση φορτίων λόγω φόβων για επιβολή δασμών στο διεθνές εμπόριο, επηρέασε αρνητικά τη φετινή εικόνα.

Παρά τις πιέσεις, η ΟΛΠ Α.Ε. επισημαίνει ότι διατήρησε θετικούς δείκτες κερδοφορίας και συνέχισε απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος. Οι επενδύσεις στο πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 31,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 95% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 16,1 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδια κεφάλαια αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κυρίως για έργα που σχετίζονται με την επέκταση του λιμένα κρουαζιέρας.

Θετική εικόνα κατέγραψαν αρκετοί επιχειρησιακοί τομείς του λιμανιού. Ο τομέας της κρουαζιέρας ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του Πειραιά ως σημαντικού homeport στην Ανατολική Μεσόγειο, με αύξηση 23,1% στους επιβάτες homeport κρουαζιέρας, οι οποίοι ανήλθαν σε 48.216 από 39.165 πέρυσι. Παράλληλα, τα homeport κρουαζιερόπλοια αυξήθηκαν κατά 5,3%.

Ανοδικά κινήθηκε και ο Τερματικός Σταθμός Αυτοκινήτων, όπου τα συνολικά φορτία αυξήθηκαν κατά 4,6%, φτάνοντας τα 72.607 οχήματα, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της μεταφόρτωσης. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αύξηση εσόδων κατά 5,5% για τον συγκεκριμένο τομέα.

Στον αντίποδα, ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων επηρεάστηκε από τη μείωση της εγχώριας ζήτησης, αν και η εταιρεία επισημαίνει ότι τον Μάρτιο καταγράφηκε ανάκαμψη στα φορτία μεταφόρτωσης, με αύξηση 4,9% σε ετήσια βάση. Η διοίκηση αποδίδει τη βελτίωση αυτή και σε εκτροπές δρομολογίων και φορτίων προς τον Πειραιά, λόγω των εξελίξεων στη διεθνή ναυτιλία και στις εμπορικές ροές της Ανατολικής Μεσογείου.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι παραμένει χωρίς δανειακές υποχρεώσεις και διαθέτει ισχυρή ταμειακή θέση, γεγονός που της επιτρέπει να συνεχίζει απρόσκοπτα την επενδυτική της στρατηγική. Παράλληλα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι ενδεχόμενη ενεργειακή αστάθεια, πληθωριστικές πιέσεις και νέες διαταραχές στη διεθνή ναυτιλία ενδέχεται να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο και τη λειτουργία των λιμενικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την ΟΛΠ Α.Ε., οι διακινήσεις φορτίων που σχετίζονται άμεσα με τις εμπλεκόμενες χώρες της περιοχής παραμένουν περιορισμένες σε σχέση με το συνολικό μέγεθος δραστηριότητας του λιμένα. Ωστόσο, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι έχουν ήδη εμφανιστεί προσωρινές μεταβολές και εκτροπές δρομολογίων προς τον Πειραιά, οι οποίες αξιολογούνται διαρκώς καθώς η γεωπολιτική κατάσταση παραμένει ρευστή.

