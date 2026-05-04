Η Cepal, η κρίση στη Μέση Ανατολή και το Euribor, η νέα εταιρεία Αλαφούζου στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, η Premia HOTELinvest, η ΑΜΚ στην TitanΤσιμέντα Ατλαντικού και η mega δωρεά του εφοπλιστή Κομνηνού

Οι επιδόσεις της Cepal

Αύξηση μεγεθών κατέγραψε η Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών το 2025, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 142,4 εκατ. ευρώ από 131,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 8,3%, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων διαχείρισης απαιτήσεων και στην ανάληψη νέων χαρτοφυλακίων. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 28,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 22,5% σε σχέση με τα 23,5 εκατ. ευρώ του 2024. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 24,4% σε σύγκριση με τα 17,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 5,9%, φθάνοντας τα 42,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας .

Πηγές ανησυχίας

Ωστόσο, στα οικονομικά στοιχεία της Cepal για τη χρήση 2025 αποτυπώνονται και αδυναμίες και αρνητικές μεταβολές. Η πιο έντονη αρνητική μεταβολή εντοπίζεται στη μητρική εταιρεία, η οποία από κερδοφόρα πορεία το 2024 με καθαρά κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ, πέρασε σε ζημιογόνο αποτέλεσμα το 2025. Αντίστοιχα, στα καθαρά αποτελέσματα καταγράφηκε πλήρης ανατροπή της εικόνας, με ζημίες 107 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 12,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, στοιχείο που αποτυπώνει την ένταση της επιδείνωσης.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η δραστική συρρίκνωση των επενδύσεων, οι οποίες μειώθηκαν κατά περίπου 89,7%, υποχωρώντας από 169,9 εκατ. ευρώ σε μόλις 17,5 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που περιορίζει σημαντικά τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας. Παράλληλα, σε επίπεδο ομίλου, τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν πτώση της τάξης του 62,8%, διαμορφούμενα στα 85,5 εκατ. ευρώ από 229,9 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ακόμη πιο έντονη ήταν η μείωση στη μητρική εταιρεία, όπου η υποχώρηση έφθασε το 87,6%, με τα ίδια κεφάλαια να περιορίζονται στα 23,4 εκατ. ευρώ.

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες επιβεβαιώνουν την επιδείνωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς υποχρεώσεις για τον όμιλο κατρακύλησε στο 32% από 177% το 2024, καταδεικνύοντας σημαντική αποδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ αντίστοιχα αρνητική είναι η εικόνα και στη μητρική εταιρεία, όπου οι σχετικοί δείκτες μεταβλήθηκαν δραστικά.

Οι προοπτικές για το 2026 δεν εμφανίζονται ευνοϊκές, καθώς το διεθνές περιβάλλον παραμένει επιβαρυμένο. Η κρίση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των επιτοκίων, εντείνουν τις πιέσεις. Η εταιρεία επισημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους επιτοκίων, με εκτιμήσεις να δείχνουν ότι αύξηση του Euribor κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2026 με πρόσθετο χρηματοοικονομικό κόστος περίπου 1,77 εκατ. ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργική της επίδοση σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Η Τhe Lab Innovation

Μια νέα εταιρεία στον τομέα της παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου συνέστησε ο ιδιοκτήτης του Σκάι, εφοπλιστής Γιάννης Αλαφούζος. Πρόκειται για την εταιρεία The Didital Innovation Lab Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο Τhe Lab Innovation, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο από τον Γιάννη Αλαφούζο.Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που συνδέονται με το ψηφιακό περιεχόμενο και την οπτικοακουστική παραγωγή. Κύρια δραστηριότητά της θα είναι η ανάπτυξη και διαχείριση περιεχομένου διαδικτυακών πυλών, ενώ παράλληλα θα επεκταθεί σε δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και σε υπηρεσίες τηλεοπτικών εκπομπών και βίντεο κατά παραγγελία. Στο επιχειρηματικό της αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες ψυχαγωγίας, η διάθεση και πώληση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο, καθώς και συνοδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν την παραγωγή και προώθηση ψηφιακού περιεχομένου. Τη διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει τριμελές διοικητικό συμβούλιο, με πρόεδρο τον Γιάννη Αλαφούζο και CEO τον Γρηγόρη Δημητριάδης, ενώ συμμετέχει ως μέλος και η Δήμητρα Κοντογώγου, στενή συνεργάτιδα του κ. Αλαφούζου.

Η Premia HOTELinvest

Μια νέα εταιρεία, την Premia HOTELinvest Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, απέκτησε ο Όμιλος της Premia Properties. Η εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 60,5 εκατ. ευρώ και επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Premia Properties Κωνσταντίνο Μαρκάζο. Η Premia HOTELinvest αναμένεται να αναπτύξει πολυδιάστατη δραστηριότητα, η οποία εκτείνεται από τη συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έως την ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων και μεγάλων επενδυτικών έργων. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της τίθεται η ενίσχυση της παρουσίας στον τομέα των επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα real estate, τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές, καθώς και σε projects που χρηματοδοτούνται είτε από ιδιωτικούς είτε από δημόσιους πόρους. Παράλληλα, η εταιρεία θα καλύπτει το σύνολο του κύκλου ανάπτυξης ακινήτων, από την απόκτηση και την κατασκευή έως την εκμετάλλευση, πώληση και ανακαίνιση. Στις δραστηριότητές της εντάσσεται και η κατασκευή έργων, είτε αυτόνομα είτε μέσω εργολαβιών και αντιπαροχών, ενισχύοντας τη θέση της στον κατασκευαστικό κλάδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τουριστικό τομέα, όπου η Premia HOTELinvest θα προχωρά στην ίδρυση, διαχείριση και αξιοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων, συνεδριακών κέντρων, μαρινών, καθώς και εγκαταστάσεων αναψυχής και ευεξίας. Το αντικείμενο της εταιρείας περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και την ανάληψη project management για σύνθετα επενδυτικά προγράμματα. Τέλος, η δραστηριότητα της εταιρείας επεκτείνεται και στον τομέα της εμπορίας εξοπλισμού και υλικών, ενώ προβλέπεται η ανάπτυξη συνεργασιών και αντιπροσωπειών με εγχώριους και διεθνείς επιχειρηματικούς οίκους, ενισχύοντας περαιτέρω το εύρος και τη δυναμική της παρουσίας της στην αγορά.

Η TitanΤσιμέντα Ατλαντικού

Η Διοίκηση της Titan προχώρησε σε σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής TitanΤσιμέντα Ατλαντικού ΑBEE. Η εταιρεία υλοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 51,6 εκατ. ευρώ, μέσω καταβολής μετρητών και έκδοσης 8.431.373 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία 6,12 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Titan Τσιμέντα Ατλαντικού διαμορφώνεται πλέον σε 62,2 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 10.165.813 κοινές ονομαστικές μετοχές, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των προοπτικών ανάπτυξης. Η Titan Τσιμέντα Ατλαντικού ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής τσιμέντου και συναφών υλικών, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη μεταφορά, διανομή και εμπορία προϊόντων στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία προχωρά και στη ναύλωση καθώς και εκμετάλλευση πλοίων για τη μεταφορά τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών, ενώ διατηρεί συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, αναλαμβάνοντας την αντιπροσώπευσή τους στον τομέα της ναυπήγησης ή μίσθωσης πλοίων και εξοπλισμού μεταφοράς και αποθήκευσης.

Η TotalEnergies

Στη σύσταση νέας εταιρείας στην ελληνική αγορά προχώρησε ο γαλλικός ενεργειακός όμιλος TotalEnergies, ιδρύοντας την TotalEnergies Trading & Shipping Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η εταιρεία συστάθηκε στις μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τη μητρική εταιρεία TotalEnergies Activites Maritimes, που αποτελεί και τον μοναδικό μέτοχο. Η νέα εταιρεία εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά, με δραστηριότητες που εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Κύρια δραστηριότητά της είναι η παροχή συνδυασμένων διοικητικών υπηρεσιών γραφείου, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο καυσίμων και συναφών προϊόντων, καθώς και σε υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβούλων, marketing και διαχείρισης. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα σε τομείς όπως η υπολογιστική υποδομή, η επεξεργασία δεδομένων και η φιλοξενία, καθώς και σε γενικότερες υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, επιδιώκοντας να λειτουργήσει ως κόμβος παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες του ομίλου στην ευρύτερη περιοχή. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από πέντε μέλη, με πρόεδρο τον Etienne Simon Dinner.

Η mega δωρεά του εφοπλιστή Κομνηνού

Ο Συριανός εφοπλιστής Αντώνης Κομνηνός, ιδιοκτήτης των Horizon Tankers και Target Marine, προχώρησε σε μια μεγάλη δωρεά προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός δώρισε 12 εκατ. ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση της δημιουργίας Εθνικού Μουσείου αφιερωμένου στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το έργο προβλέπει τη μουσειακή αξιοποίηση ιστορικών και διατηρητέων κτηριακών εγκαταστάσεων εντός του Άλσους Στρατού στο Γουδί, συμπεριλαμβανομένων του Παλαιού Στρατιωτικού Αρτοποιείου, του υποσταθμού της ΔΕΗ και της λεγόμενης «Φυλακής των Έξι».