Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.
«Μετά από μια συνολική αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας και ασφαλείας, αίρουμε επισήμως τα προσωρινά προληπτικά μέτρα που είχαν προηγουμένως τεθεί σε ισχύ», ανακοίνωσε η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Πρόσθεσε ότι ο εναέριος χώρος θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά.
Τα ΗΑΕ - με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι- ήταν μεταξύ των κρατών του Κόλπου που επλήγησαν περισσότερο από τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων που ήρθαν σε απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.