Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε, μεταξύ άλλων, η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση της σταθερότητας στις διμερείς σχέσεις και να εργαστούν από κοινού για την παγκόσμια ειρήνη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πεκίνου.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Η επίσκεψη θεωρείται κομβική για την αποκλιμάκωση της έντασης που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ιδιαίτερα μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025, οι σχέσεις Ουάσιγκτον–Πεκίνου δοκιμάστηκαν έντονα, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, με την επιβολή δασμών και περιορισμών στο εμπόριο. Παρότι υπήρξε μια προσωρινή αποκλιμάκωση μετά από συνάντηση των δύο ηγετών στη Νότια Κορέα, τα βασικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους, ο Ουάνγκ Γι τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί η εύθραυστη ισορροπία που έχει επιτευχθεί, να ενισχυθούν οι τομείς συνεργασίας και να περιοριστούν οι εντάσεις. Όπως υπογράμμισε, οι σχέσεις των δύο δυνάμεων θα πρέπει να στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και την αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Κεντρικό σημείο τριβής εξακολουθεί να αποτελεί το ζήτημα της Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς του. Η κινεζική πλευρά κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι ενισχύουν τη νήσο στρατιωτικά και πολιτικά, υπονομεύοντας τις μεταξύ τους συμφωνίες. Ο Ουάνγκ Γι χαρακτήρισε το θέμα αυτό ως τον σημαντικότερο παράγοντα αστάθειας στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Παράλληλα, Γι και Ρούμπιο αντάλλαξαν απόψεις και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων.