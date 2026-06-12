Το Dnews.gr γνώρισε από κοντά έναν κόσμο γεμάτο εντυπωσιακά ζώα, μοναδικά οικοσυστήματα και ανθρώπους που έχουν μετατρέψει ένα χόμπι για λίγους σε μια εμπειρία που προσελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερους επισκέπτες.

Δεν είναι κάθε μέρα που βρίσκεσαι λίγα εκατοστά μακριά από έναν πύθωνα, παρατηρείς έναν χαμαιλέοντα να κινείται αργά πάνω σε ένα κλαδί, έναν αλιγάτορα να κινείται μέσα στο νερό και μια γιγάντια χελώνα με σχεδόν προϊστορική όψη να σε κοιτάει με περιέργεια. Αυτό ακριβώς συνέβη στο ARIUM Festival, το οποίο επισκεφθήκαμε το τριήμερο 15-17 Μαΐου στον Πολυχώρο «Μάνος Λοΐζος» στη Νίκαια.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι δεν επρόκειτο για μία ακόμη θεματική έκθεση. Ο χώρος ήταν γεμάτος οικογένειες με παιδιά, ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με τα ενυδρεία και τα εξωτικά ζώα, αλλά και επισκέπτες που είχαν έρθει απλώς από περιέργεια και τελικά κατέληξαν να ρωτούν με ενδιαφέρον, να συζητούν και να φωτογραφίζουν όσα έβλεπαν.

Εντυπωσιακά ενυδρεία που αναπαριστούσαν φυσικά τοπία, τροπικά οικοσυστήματα σχεδιασμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, σπάνια είδη ερπετών, παρουσιάσεις, εργαστήρια και άνθρωποι με πραγματικό πάθος για αυτό που κάνουν, συνέθεταν μια εντυπωσιακή εμπειρία. Άλλωστε, αυτό φαίνεται να είναι και το μυστικό της επιτυχίας του ARIUM Festival. Δεν δημιουργήθηκε απλώς για να παρουσιάσει ένα χόμπι, αλλά για να φέρει το κοινό πιο κοντά σε έναν κόσμο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν υπόθεση λίγων.

Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, μιλήσαμε με τους δύο ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή, τον συνδιοργανωτή του ARIUM Festival και ιδιοκτήτη της Aquarium Creations, Nidal Rezeq, και τον συνδιοργανωτή του φεστιβάλ και ιδιοκτήτη του Reptilia Nostra, Μαρίνο Πρωτόπαππα.

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Για το πώς ένα χόμπι που κάποτε αφορούσε λίγους κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα φεστιβάλ που προσελκύει επισκέπτες κάθε ηλικίας, μάς μίλησε ο Nidal Rezeq, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση από την πρώτη ημέρα της.

- Πώς φτάσατε από ένα χόμπι για λίγους σε ένα φεστιβάλ που προσέλκυσε φέτος τόσο κόσμο;

Πιστεύω ότι το μυστικό είναι πως το ARIUM Festival δεν δημιουργήθηκε σαν μια εμπορική έκθεση, αλλά από ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά το χόμπι και θέλησαν να το μοιραστούν με τον κόσμο.

Πριν από μερικά χρόνια, τα ενυδρεία, τα terrariums και γενικά ο κόσμος των τροπικών οικοσυστημάτων θεωρούνταν κάτι αρκετά «κλειστό», που αφορούσε μόνο λίγους μυημένους. Σήμερα όμως ο κόσμος αναζητά όλο και περισσότερο επαφή με τη φύση, καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής τον κρατάει πλέον μακριά από αυτή. Επίσης μη ξεχνάμε πως πλέον λόγω των τηλεοπτικών εκπομπών και της πληθώρας καναλιών, ο κόσμος έχει πιο εύκολα πρόσβαση σε εικόνες και πληροφορίες σχετικά με τους τροπικούς και όχι μόνο βιότοπους, οπότε εμείς του δίνουμε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με όλα τα ζώα που μέχρι στιγμής τα έχει δει μόνο από την οθόνη της τηλεόρασής του.

Το ARIUM Festival κατάφερε να ενώσει όλα αυτά σε έναν χώρο: ενυδρεία, reptiles, terrariums, paludariums, aquascaping, σπάνια ζώα, ενημέρωση σχετικά με την καλύτερη διαβίωσή τους, workshops, διαγωνισμούς και φυσικά ανθρώπους με πάθος. Και όταν βλέπεις οικογένειες, παιδιά αλλά και νέους χομπίστες να ενθουσιάζονται, τότε το χόμπι παύει να είναι «για λίγους».

- Τι διαφοροποίησε τη φετινή ARIUM εμπειρία σε σχέση με προηγούμενες χρονιές;

Θεωρώ πως από μια απλή έκθεση, τείνει να γίνει θεσμός. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος μας. Λόγω μεγάλης δυσκολίας σχετικά με τη διοργάνωση ενός τέτοιου event, η διοργάνωση γίνεται κάθε δύο χρόνια. Σε αυτή τη διετία οι επισκέπτες που έδωσαν το παρόν στο φεστιβάλ έχουν όλο το χρόνο να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά που είδαν, οπότε την επόμενη φορά που θα μας επισκεφθούν θα έχουν και περισσότερες απαιτήσεις από εμάς, κάτι που φυσικά μας δίνει κίνητρο να δείξουμε και εμείς κάτι περισσότερο.

- Ποιος είναι ο μεγάλος στόχος του φεστιβάλ για τα επόμενα χρόνια;

Να μεγαλώνουμε και να φέρουμε όλο και περισσότερο κόσμο πιο κοντά σε όλα αυτά που μέχρι πρότινος θεωρούνταν επικίνδυνα ή δύσκολα στη διατήρησή τους.

- Βλέπετε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από οικογένειες και παιδιά σε σχέση με παλιότερα;

Φυσικά. Καταρχήν παλαιότερα το χόμπι των ενυδρείων και των ερπετών ήταν σχεδόν ανδροκρατούμενο. Πλέον τείνει να γίνει οικογενειακή υπόθεση, όπου το κάθε μέλος της οικογένειας έχει την ευθύνη ενός διαφορετικού ζωντανού.

- Τι κάνει ένα ενυδρείο πραγματικά «σωστό» και όχι απλώς όμορφο αισθητικά και πόσο δύσκολο είναι να στηθεί ένα μικρό οικοσύστημα μέσα σε ένα σπίτι;

Ένα σωστό ενυδρείο είναι αυτό που δίνει τις ιδανικότερες συνθήκες διαβίωσης των οργανισμών που φιλοξενεί. Το ενυδρείο θα πρέπει να είναι μια μικρογραφία της φύσης στο σαλόνι μας. Έτσι τα ψάρια θα νιώθουν και αυτά σαν το σπίτι τους.

Ενυδρεία ακατάλληλα σε μέγεθος αναλογικά με τους οργανισμούς που θα φιλοξενήσουν ή ενυδρεία γεμάτα πλαστικά διακοσμητικά τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τη φύση, είναι καταδικασμένα να αποτύχουν εις βάρος των ζωών που φιλοξενούν.

Ο υποψήφιος κάτοχος ενυδρείου θα πρέπει πρώτα να αποφασίσει τον χώρο που διαθέτει, το οικονομικό μπάτζετ αλλά και την ευκολία ή δυσκολία συντήρησης και μετά να επιλέξει το ενυδρείο και το είδος των οργανισμών που θα φιλοξενήσει.

- Πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον του κόσμου γύρω από την τέχνη της διαμόρφωσης τοπίου μέσα σε ένα ενυδρείο;

Τα τελευταία χρόνια, το aquascaping, η αρχιτεκτονική δηλαδή των ενυδρείων, έχει πολύ υψηλή θέση στη συνείδηση των χομπιστών. Είναι η εξέλιξη θα έλεγα του χόμπι. Πλέον σχεδόν σε όλες τις εκθέσεις παγκοσμίως υπάρχει επίδειξη ή ακόμα και διαγωνισμός aquascaping με πολλές διεθνείς συμμετοχές. Σε κάτι τέτοιο η χώρα μας δεν θα μπορούσε να βρίσκεται εκτός και είμαστε περήφανοι που διαθέτουμε αρκετούς δημιουργούς κορυφαίου επιπέδου. Και στα τρία ARIUM Festivals που διοργανώσαμε, παρουσιάσαμε ζωντανά στον κόσμο την τέχνη του aquascape.

Εκτός από τον κόσμο των ενυδρείων και των τροπικών οικοσυστημάτων, το ARIUM Festival έχει συνδεθεί έντονα και με την προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού γύρω από τα ερπετά και τα εξωτικά ζώα. Για αυτό το κομμάτι της διοργάνωσης μιλήσαμε με τον Μαρίνο Πρωτόπαππα, συνδιοργανωτή του ARIUM Festival και ιδιοκτήτη του Reptilia Nostra, ο οποίος εδώ και χρόνια ασχολείται με τη φροντίδα, την εκπαίδευση και την ενημέρωση γύρω από τα ερπετά.

- Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνει το ARIUM Festival να ξεχωρίζει και να προσελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο κόσμο;

Είναι μια έκθεση που τα συνδυάζει όλα: περιβαλλοντική εκπαίδευση, γνώση και επαφή με ζώα που είναι αδύνατο να συναντήσει κανείς σε άλλους χώρους, μοναδικά οικοσυστήματα τόσο σε ομορφιά όσο και σε χώρους που παρέχουν ευζωία στα ζώα που φιλοξενούν.

Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν επιστήμονες του χώρου και να αντλήσουν γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες, ενώ παράλληλα έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα.

- Θεωρείτε ότι τα ερπετά εξακολουθούν να παρεξηγούνται από τον κόσμο όπως και παλαιότερα;

Αν και η προσπάθειά μας είναι να απομυθοποιήσουμε τα ερπετά από τους μύθους και τις δοξασίες που τα συνοδεύουν, ακόμη διατηρείται η φοβία για αυτά. Σκοπός μας είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα από τη σωστή ενημέρωση και τη δια ζώσης επαφή με αυτά. Είναι θέμα χρόνου ο σεβασμός να πάρει τη θέση του φόβου.

- Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν όσοι θέλουν να αποκτήσουν ένα εξωτικό κατοικίδιο;

Η ενημέρωση μόνο από το διαδίκτυο, η μίμηση όσων βλέπουν στο διαδίκτυο και η άντληση γνώσεων από μη ειδικούς.

- Βλέπετε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από νεότερες ηλικίες τα τελευταία χρόνια;

Είναι γεγονός ότι οι νέες γενιές έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ίσως μεγαλύτερη έγνοια για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Σε αυτό συμβάλλει και η μεγαλύτερη ανοχή από τους νέους γονείς, που δίνουν στα παιδιά τους την ελευθερία να εξερευνήσουν και άλλα κατοικίδια πέρα από τα παραδοσιακά.

- Πόσο σημαντική είναι η σωστή ενημέρωση γύρω από τη φροντίδα αυτών των ζώων;

Είναι ό,τι πιο καθοριστικό, όχι μόνο στο τι πρέπει να γίνει αλλά και στο τι δεν πρέπει να γίνει, καθώς μια λάθος πρακτική μπορεί να έχει ολέθριες επιπτώσεις στην ευζωία τους.

- Υπάρχει κάποιο είδος ερπετού που εντυπωσιάζει πάντα το κοινό όταν το βλέπει από κοντά;

Πάντοτε τα μεγάλα και επιβλητικά ζώα, όπως οι πύθωνες και οι κροκόδειλοι, κερδίζουν τις εντυπώσεις. Στα μικρότερα ζώα, οι χαμαιλέοντες με τα έντονα χρώματα και την ιδιαίτερη κίνησή τους είναι εκείνοι που συνήθως τραβούν περισσότερο τα βλέμματα.

Ένα φεστιβάλ που αφορά πολύ περισσότερα από ένα χόμπι

Φεύγοντας από το ARIUM Festival, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μια έκθεση γύρω από τα ενυδρεία ή τα εξωτικά ζώα.

Είναι μια εμπειρία που φέρνει τον επισκέπτη πιο κοντά στη φύση, καταρρίπτει στερεότυπα και δημιουργεί αφορμές για γνώση, ανακάλυψη και ουσιαστική επαφή με έναν κόσμο που οι περισσότεροι γνωρίζουμε μόνο μέσα από βιβλία, ντοκιμαντέρ ή οθόνες.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγαλύτερο επίτευγμα του ARIUM Festival… ότι καταφέρνει να μετατρέψει την περιέργεια σε ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον σε γνώση και τη γνώση σε σεβασμό για τη ζωή σε όλες τις μορφές της.