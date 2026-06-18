Για δεκαετίες σχολίαζε στα ερτζιανά την επικαιρότητα με τον δικό του μοναδικό τρόπο, χωρίς φόβο και χωρίς συμβιβασμούς.

«Έφυγε» από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Αρθρογραφούσε στα «Παραπολιτικά», έχοντας τη στήλη «Εξ Απορρήτων», ενώ είχε παρουσία και στο ραδιόφωνο, στα «Παραπολιτικά 90,1», παρουσιάζοντας τις εκπομπές «Τα ωραία του Ανδρέα» και «Ο Εξαρχείων». Για δεκαετίες σχολίαζε στα ερτζιανά την επικαιρότητα με τον δικό του μοναδικό τρόπο, χωρίς φόβο και χωρίς συμβιβασμούς.

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης

Ο Ανδρέας Μαζαράκης, γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του Εμφυλίου. Τέλειωσε το 5ο Γυμνάσιο στα Εξάρχεια. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, Οικονομικό Τμήμα, όπου απεφοίτησε το 1974. συνέχισε τις σπουδές στην Νομική Αθηνών, απ' όπου πήρε το πτυχίο του το 1978. Παράλληλα παρακολουθούσε Σχολή Θεάτρου (1967-1970) στο Εθνικό Θέατρο, και τελείωσε στην Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη. Έκανε επίσης 5 χρόνια σπουδές στο Ωδείο Αθηνών, Φωνητικά και Ακορντεόν.

Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω συμμετοχής στο Φοιτητικό Κίνημα και εστρατεύθη βίαια τον Φεβρουάριο του 1973.

Υπήρξε Πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης, όσον αφορά καθηγητές του Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Οικονομικών Σχολών Αθηνών.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων, πραγματοποιώντας πολυάριθμα ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Από την Τεχεράνη και την Ινδία μέχρι την Κούβα, γνώρισε διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνίες, εμπειρίες που συχνά αξιοποιούσε στις δημόσιες παρεμβάσεις και αφηγήσεις του. Παράλληλα, ασχολήθηκε με την υποκριτική και τη δημοσιογραφία, όμως ήταν το ραδιόφωνο που τελικά κέρδισε την καρδιά του.

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Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, την ευθύτητα του λόγου του και την ανεξάρτητη σκέψη του, κατάφερε να αποκτήσει φανατικό κοινό και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά ερτζιανά.

Η εκπομπή «Ο Εξαρχείων» στα Παραπολιτικά 90,1 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλούς ακροατές, καθώς συνδύαζε πολιτικό σχολιασμό, κοινωνικές παρατηρήσεις και προσωπικές ιστορίες από μια ζωή γεμάτη εμπειρίες.

Όταν μίλησε για τοn HIV

Ο Ανδρέας Μαζαράκης δεν δίστασε ποτέ να μιλήσει ανοιχτά για προσωπικές δοκιμασίες και κοινωνικά ζητήματα. Υπήρξε ενεργός στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον HIV, συμβάλλοντας με τη δημόσια παρουσία του στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και του κοινωνικού στίγματος. Με θάρρος, ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια μοιράστηκε τη δική του εμπειρία, δίνοντας δύναμη σε πολλούς ανθρώπους.

Με πληροφορίες από parapolitika.gr