Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δεκτό το ελληνικό αίτημα ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus, η οποία θα παρέχει εξειδικευμένους χάρτες και δορυφορικά δεδομένα για την αποτίμηση των επιπτώσεων της μεγάλης πυρκαγιάς.

Στην ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service – Mapping προχώρησε η Ελλάδα, με στόχο την άμεση χαρτογράφηση των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που επλήγησαν από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Η ενεργοποίηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό αίτημα καταχωρήθηκε με τον κωδικό ενεργοποίησης EMSR 910.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας

«Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR 910) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

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Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους».