Τα νεότερα στοιχεία από δορυφορικές αναλύσεις αποτυπώνουν το τεράστιο αποτύπωμα της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με τις πληγείσες εκτάσεις να ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα.

Εικόνα μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής αποκαλύπτουν τα νεότερα δεδομένα από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική, καθώς η έκταση που επηρεάστηκε από τις φλόγες υπολογίζεται πλέον σε περισσότερα από 111.000 στρέμματα.

Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τα ανατολικά, πέρασε στην Αττική και δημιούργησε ένα εκτεταμένο πύρινο μέτωπο που έφτασε έως το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, τη Βένιζα και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων.

Τα στοιχεία από τις δορυφορικές καταγραφές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τις επιστημονικές ομάδες να κάνουν λόγο για μία πυρκαγιά εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας, η οποία προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά της «megafire».

Η αρχική αποτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης, είχε ήδη καταγράψει δεκάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στις περιοχές της Βοιωτίας και του Πόρτο Γερμενού.

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Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus Emergency Management Service, είχαν καταγραφεί σημαντικές καμένες εκτάσεις τόσο στη Βοιωτία όσο και στην Αττική, ενώ η πυρκαγιά συνέχιζε να εξελίσσεται, γεγονός που οδηγούσε σε συνεχή αύξηση του τελικού απολογισμού.

Η χρήση δορυφορικών εικόνων επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν πλέον σαφέστερη εικόνα για την έκταση των καμένων περιοχών, να εντοπίσουν τις ζώνες μεγαλύτερης καταστροφής και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση.

Η φωτιά άφησε πίσω της εκτεταμένες καμένες δασικές εκτάσεις, ενώ σοβαρές είναι οι επιπτώσεις για το οικοσύστημα της περιοχής. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η καταστροφή τμημάτων του ορεινού όγκου της Δυτικής Αττικής, καθώς και περιοχών με σημαντική δασική βλάστηση.

Παράλληλα, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και περιουσίες, ενώ οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έζησαν δύσκολες ώρες καθώς το μέτωπο κινήθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων και της ξηρής βλάστησης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή των επιπτώσεων, ενώ η πλήρης εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών και των λεπτομερών δορυφορικών αναλύσεων.

Η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία καταγράφεται ήδη ως μία από τις σημαντικότερες δασικές καταστροφές των τελευταίων ετών, τόσο λόγω της έκτασης που επηρεάστηκε όσο και λόγω της ταχύτητας με την οποία εξαπλώθηκε το πύρινο μέτωπο.