Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των επιβαινόντων ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ιστιοπλοϊκό βρέθηκε ακυβέρνητο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί, μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους να πλέει ακυβέρνητο.

Το ιστιοπλοϊκό, στο οποίο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα – τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες – φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο όπου βρίσκονταν οι επιβάτες, όταν εκείνοι κατέβηκαν στη θάλασσα για κολύμπι. Το σκάφος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και αργότερα εντοπίστηκε να κινείται χωρίς κανέναν επιβαίνοντα.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τρία άτομα. Αρχικά ένας άνδρας και μία γυναίκα κατάφεραν να φτάσουν κολυμπώντας στην ακτή και να σωθούν με τις δικές τους δυνάμεις. Περίπου τέσσερις ώρες μετά το περιστατικό, οι Αρχές εντόπισαν ζωντανή ακόμη μία γυναίκα, ανεβάζοντας τον αριθμό των διασωθέντων στους τρεις.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά μέσα του Λιμενικού, ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma, προκειμένου να καλυφθεί μεγαλύτερη θαλάσσια περιοχή.

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