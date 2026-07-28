Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο και σε εργοστάσιο χαρτικών μετά τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία.

Αρκετοί είναι οι νεκροί στο εμπορικό κέντρο που κατέρρευσε μερικώς στο Κουμαμότο, μετά ον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο Asahi, που επικαλείται αστυνομική πηγή.

Σχεδόν 20 με 30 εργαζόμενοι στο εμπορικό κέντρο, του οποίου κατέρρευσε μερικώς ο δεύτερος όροφος, παραμένουν αγνοούμενοι μετά από έκρηξη που ακολούθησε του ισχυρού σεισμού, ανέφερε το NHK. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις νωρίτερα δήλωσαν πως πολλοί άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο κτίριο, ενώ η αστυνομία δήλωσε πως πως αρκετοί θεωρούνται νεκροί, χωρίς να δώσει ακριβή αριθμό.

{https://x.com/AlexTerry17482/status/2082022433914327134}

{https://x.com/tv_asahi_news/status/2082102467458929013}

Η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, όπου στεγάζονται περίπου 200 καταστήματα, κατέρρευσε ολοκληρωτικά με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να σκορπιστούν στο χώρο στάθμευσης. Εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης του εμπορικού κέντρου Aeon ανακοίνωσε ότι πελάτες και εργαζόμενοι εκκένωσαν το κτίριο αμέσως μετά τον σεισμό ενώ παραμένει άγνωστη ακόμα η αιτία της έκρηξης που ακολούθησε.

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Το εμπορικό κέντρο Aeon, το οποίο καταστράφηκε εν μέρει σε έκρηξη μετά τον σεισμό, είχε μόλις ανοίξει ξανά τον περασμένο μήνα ως εμπορικό και ψυχαγωγικό συγκρότημα για να τιμήσει την ανάκαμψή του από έναν φονικό σεισμό πριν από μια δεκαετία.

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Ο πρώτος νεκρός που επιβεβαιώθηκε ήταν ένας άνδρας που εντοπίστηκε σε ένα κατεστραμμένο σπίτι στην πόλη Γιατσουσίρο και κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ανέφερε το Kyodo News, επικαλούμενο την Αστυνομία της Επαρχίας Κουμαμότο.

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Παράλληλα, η δημόσια ιαπωνική τηλεόραση NHK, κάνει λόγο για αρκετούς αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτικών καθώς λόγω του ισχυρού σεισμού κατέρρευσε καμινάδα σε εργοστάσιο στην περιοχή του Κουραμότο. Αστυνομία και πυροσβεστική ελέγχουν το εργοστάσιο στην πόλη Yatsushiro, σύμφωνα με το Μέσο.

Μία εναέρια φωτογραφία από τη σκηνή απεικονίζει την καταστροφή που, προκάλεσε ο σεισμός.

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Σε δηλώσεις της η Ιάπωνας πρωθυπουργός, ανέφερε ότι ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ έκοψε το ηλεκτρικό ρεύμα σε χιλιάδες νοικοκυριά ενώ στις πρώτες καταστροφές που έχουν εντοπιστεί είναι και η κατάρρευση πεζογέφυρας. Το πιο σοβαρό περιστατικό ωστόσο, είναι η μερική κατάρρευση του δεύτερου ορόφου σε ένα τοπικό εμπορικό κέντρο.

{https://x.com/DailyWorld24/status/2082097185655578702}

«Έχουμε ήδη ενημερωθεί ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Υπάρχει διακοπή ρεύματος και ξέσπασαν φωτιές σε μερικές περιοχές ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και έχουν καταρρεύσει κτίρια» δήλωσε η πρωθυπουργός και κάλεσε όλους να προστατευθούν, να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν ασφαλή μέρη.

{https://x.com/VietnamNewsVNS/status/2082103961243541520}

Περίπου 300.000 άτομα έχουν λάβει εντολή να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης ενώ εκατοντάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να συμβάλλουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Δεκάδες στα νοσοκομεία

Ένα νοσοκομείο ανέφερε πως πάνω από 50 τραυματίες και επιπλέον 40, εκ των οποίων οι 10 σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύονται ενώ παράλληλα αρκετοί τραυματίστηκαν και μέσα σε ένα τρένο high-speed, που κινείτο την ώρα που σημειώθηκε ο σεισμός.

{https://x.com/visegrad24/status/2082056707509813463}

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ ακολούθησαν πάνω από 60 μετασεισμοί μεγέθους 1 έως 4 Ρίχτερ.

Φωτιές σε κτίρια, οι εταιρείες ανέστειλαν τη λειτουργία τους

Αρκετά κτίρια κατέρρευσαν μερικώς ενώ σε άλλα ξέσπασαν φωτιές σύμφωνα με πλάνα που έδειξε το NHK. Σε δρόμους σημειώθηκαν τεράστιες ρωγμές ενώ οι σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και οι πτήσεις έχουν καθηλωθεί.

{https://x.com/sakuken6/status/2082055876433879172}

Οι εταιρείες TSMC, Sony και Fujifilm έχουν εκκενώσει τα εργοστάσιά τους μετά τον σεισμό ενώ η Tokyo Electron ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη λειτουργία της και στα δύο εργοστάσιά της στην περιοχή του Κουμαμότο. Η Honda σταματά επίσης προσωρινά τη λειτουργία της.

{https://x.com/sakuken6/status/2082103780242563575}

{https://x.com/kumamoto_castle/status/2082010449323954606?s=20}

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 20 χλμ. νότια της πόλης Κουμαμότο.



Αμέσως μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι η οποία λίγο αργότερη ήρθη.

Η εταιρεία ηλεκτρισμού Electric Power ανακοίνωσε πως 48.000 σπίτια είχαν μείνει χωρίς ρεύμα ενώ η σιδηροδρομική εταιρεία JR Kyushu ανέστειλε α δρομολόγιά της ανάμεσά τους και εκείνα των διάσημων τρένων high-speed. Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε επίσης λόγω του σεισμού ενώ οι πτήσεις ακυρώθηκαν ή κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια. Προβλήματα υπήρξαν και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τις εταιρείες KDDI και Docomo και εκδίδουν σχετικές ανακοινώσεις.

{https://x.com/BradPorcellato/status/2082103662768197717}

Ωστόσο, παρά το μέγεθος του σεισμού δεν υπήρξαν προβλήματα ή διακοπή στη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών που βρίσκονται στην περιοχή.

{https://x.com/iaeaorg/status/2082057720262545743?s=20}

Σημειώνεται ότι στην ίδια περιοχή πριν από 10 χρόνια είχε γίνει ένας επίσης πολύ ισχυρός σεισμός με 275 νεκρούς και πάνω από 2.739 τραυματίες.

Live εικόνα

{https://www.youtube.com/watch?v=fqbQBHv-Ex8}

Με πληροφορίες του BBC/Guardian/Reuters





