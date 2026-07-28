Ο Μανώλης Μητσιάς έδωσε τη δική του απάντηση για την απαγόρευση να ερμηνεύσει το τραγούδι «Γιάννη τον Φονιά» του Μάνου Χατζιδάκι.

Με ένα πρωτοφανές περιστατικό ήρθε αντιμέτωπος ο Μανώλης Μητσιάς σε συναυλία αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι, όταν λόγω απαγόρευσης αναγκάστηκε να απαγγείλει και να μην ερμηνεύσει τραγουδιστά τον «Γιάννη τον Φονιά», το εμβληματικό τραγούδι που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τη φωνή του εδώ και σχεδόν 50 χρόνια.

Το κοινό εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του ως προς αυτό, ωστόσο καταχειροκρότησε τον καλλιτέχνη, με τον ίδιο να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι η πρώτη φορά από το 1977 που δεν το τραγουδάω αλλά το απαγγέλω».

Η επιμελήτρια της συναυλίας, Αγαθή Δημητρούκα, ανέφερε ότι η απαγόρευση είχε γνωστοποιηθεί και επίσημα μέσω εξωδίκου προς την παραγωγή.

Η απαγόρευση προήλθε από την πλευρά του γιου του σπουδαίου συνθέτη, Γιώργου Χατζιδάκι.

Ο ερμηνευτής, μιλώντας στο ogdoo.gr, εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για το γεγονός, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει μεγαλώσει καλλιτεχνικά με ακούσματα και δημιουργίες του Μάνου Χατζιδάκι:

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«Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσα σημαντικά τραγούδια τους. Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από την μεριά Χατζιδάκι ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου».

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, το κοινό ξεκίνησε να τραγουδά το εμβληματικό κομμάτι του Χατζιδάκι, με τον ίδιο να τους παρατηρεί χωρίς να μπορεί να τους συνοδεύσει με τη φωνή του: «Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο. Όταν άρχισα να απαγγέλω το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και τον «Τσάμικο», εγώ δεν μπορούσα να τους συνοδεύσω… Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του…».