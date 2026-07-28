Είναι η πρώτη φορά που ο σπουδαίος ερμηνευτής απήγγειλε τους στίχους αντί να τραγουδήσει.

Μια διαφορετική στιγμή έζησε το κοινό σε συναυλία αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι. Ο Μανώλης Μητσιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κατάσταση, καθώς δεν του επετράπη να ερμηνεύσει τραγουδιστά τον «Γιάννη τον Φονιά», το εμβληματικό τραγούδι που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τη φωνή του εδώ και σχεδόν 50 χρόνια.

Αντί όμως να αφαιρέσει το τραγούδι από το πρόγραμμα, ο σπουδαίος ερμηνευτής επέλεξε να απαγγείλει τους στίχους του τραγουδιού με το κοινό να τον καταχειροκροτεί.

«Είναι η πρώτη φορά από το 1977 που δεν το τραγουδάω αλλά το απαγγέλω», ανέφερε συγκινημένος ο Μανώλης Μητσιάς, θυμίζοντας πως το τραγούδι είχε δημιουργηθεί ειδικά για εκείνον από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι.

Η απαγόρευση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η απόφαση να μην δοθεί άδεια για τη δημόσια εκτέλεση έργων του μεγάλου συνθέτη, από την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με την πλευρά του, το 2026 έχει ανακηρυχθεί αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και οι σχετικές εκδηλώσεις έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια ομάδα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από μέρος του κοινού, με φωνές διαμαρτυρίας να ακούγονται από τις κερκίδες. Παράλληλα, η επιμελήτρια της συναυλίας Αγαθή Δημητρούκα ανέφερε ότι η απαγόρευση είχε γνωστοποιηθεί και επίσημα μέσω εξωδίκου προς την παραγωγή.

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Η θέση του υπουργείου Πολιτισμού

Στη δημόσια συζήτηση παρενέβη και το υπουργείο Πολιτισμού, διευκρινίζοντας πως η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους για τον Μάνο Χατζιδάκι δεν αλλάζει αυτομάτως το ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης των έργων του ούτε δημιουργεί έναν αποκλειστικό μηχανισμό έγκρισης όλων των δημόσιων παρουσιάσεών τους.

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