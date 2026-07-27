Το επετειακό Release Athens 2026, έριξε αυλαία με τους Sabaton και αποχαιρέτησε την Πλατεία Νερού, μετά από 10 χρόνια.

Η τελευταία μέρα του Release Athens στην Πλατεία Νερού ήταν από αυτές που δύσκολα θα ξεχάσουμε.

Οι Epica άνοιξαν τη βραδιά, με τους Ολλανδούς πρωτοπόρους του συμφωνικού metal να παρουσιάζουν ένα απολαυστικό set μπροστά στο φανατικό κοινό που έχουν αποκτήσει στην Ελλάδα. Τα Cry for the Moon και Beyond the Matrix, με το οποίο ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους, ξεχώρισαν ανάμεσα στις πολλές δυνατές στιγμές του show τους.

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Για την επιστροφή των Savatage στην Αθήνα, έπειτα από τόσα χρόνια, λίγα μπορούν να ειπωθούν που να αποτυπώνουν όσα έζησαν οι χιλιάδες φίλοι τους στην Πλατεία Νερού.

Οι co-headliners της ημέρας παρουσίασαν ένα show αντιπροσωπευτικό της ιστορίας τους, όμως αν έπρεπε να ξεχωρίσει κανείς μία μόνο στιγμή -αδικώντας τραγούδια όπως τα Sirens, Gutter Ballet, Edge of Thorns και Hall of the Mountain King- αυτή θα ήταν το ανατριχιαστικό Believe, με τα βιντεοσκοπημένα πλάνα του Jon Oliva να συνοδεύουν μία από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες στην ιστορία του metal.

Την Πλατεία Νερού θα την αποχαιρετούσαμε όμως με το φαντασμαγορικό show των Sabaton. Οι Σουηδοί ηγέτες του power metal επέστρεψαν στο Release Athens γεμάτοι ενέργεια και, από τις πρώτες νότες του Red Baron, που ακούστηκε νωρίς νωρίς στο set τους, μέχρι τον παροξυσμό που προκάλεσε η τετράδα των Primo Victoria, Swedish Pagans, Coat of Arms και To Hell And Back στο τέλος, απέδειξαν γιατί παραμένουν εδώ και χρόνια στην κορυφή της σκηνής.