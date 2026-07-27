«Η επιλογή του κ. Γεωργιάδη να νομοθετήσει τη δυνατότητα διορισμού διοίκησης σε έναν αυτοδιοικούμενο επιστημονικό φορέα παραπέμπει σε άλλες, σκοτεινές εποχές», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τη στήριξή του στις «εύλογες αντιδράσεις των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας απέναντι στην πρωτοφανή κυβερνητική παρέμβαση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο», εκφράζει, με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η επιλογή του κ. Γεωργιάδη να νομοθετήσει τη δυνατότητα διορισμού διοίκησης σε έναν αυτοδιοικούμενο επιστημονικό φορέα παραπέμπει σε άλλες, σκοτεινές εποχές κρατικού αυταρχισμού και θεσμικής χειραγώγησης. Δεν έχει θέση σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Οι έντονες αντιδράσεις των επιστημονικών φορέων εντός και εκτός Ελλάδας αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση κατάφερε για μία ακόμη φορά να εκθέσει διεθνώς τη χώρα, πλήττοντας το κύρος των θεσμών και της ιατρικής κοινότητας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζοντας: «Ο κ. Γεωργιάδης οφείλει να αποσύρει άμεσα αυτήν την απαράδεκτη παρέμβαση και να σεβαστεί την αυτονομία και τη δημοκρατική λειτουργία των επιστημονικών συλλόγων».