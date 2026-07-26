Η νέα γενιά δεν βλέπει το σώμα απλώς ως εικόνα, αλλά ως ένα διαρκές προσωπικό εγχείρημα.

Για πολλές προηγούμενες γενιές, το μεγάλο προσωπικό στοίχημα της ενηλικίωσης ήταν ένα σπίτι: η αγορά μιας κατοικίας, η ανακαίνισή της, η δημιουργία οικογένειας και η σταδιακή οικοδόμηση μιας σταθερής ζωής, σήμερα, όμως, ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος των νεότερων γενεών φαίνεται να επενδύει την ενέργεια, τον χρόνο και τα χρήματά του σε ένα διαφορετικό «έργο»: το ίδιο του το σώμα, που χτίζει στο γυμναστήριο.

Η κουλτούρα του γυμναστηρίου, όπως αναφέρει το CNN, έχει εξελιχθεί από μια απλή συνήθεια υγείας σε έναν τρόπο ζωής, μια μορφή κοινωνικής ταυτότητας και, για πολλούς Millennials και μέλη της Γενιάς Ζ, ένα από τα λίγα πεδία όπου η προσωπική προσπάθεια οδηγεί σε ένα άμεσα ορατό αποτέλεσμα.

Η εμμονή αυτή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση ενός 33χρονου δημοσιογράφου στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έφτασε στο σημείο να στείλει email στη διοίκηση της πολυτελούς αλυσίδας γυμναστηρίων Equinox ζητώντας τη μετακίνηση ενός μεγάλου μηχανήματος Nautilus που θεωρούσε ότι καταλάμβανε πολύτιμο χώρο.

«Αφού οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτόν τον χώρο για λειτουργική προπόνηση και προπόνηση δύναμης, θα μπορούσατε να βρείτε άλλο σημείο για το μηχάνημα;» έγραψε.

Τρία χρόνια αργότερα, το μηχάνημα παραμένει στη θέση του. Το ίδιο και ο ίδιος — με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση στη γυμναστική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ξοδεύει περισσότερα χρήματα από όσα θα θεωρούσε λογικά για έναν δημοσιογράφο της ηλικίας του στη Νέα Υόρκη και αφιερώνει σημαντικό χρόνο στον σχεδιασμό του εβδομαδιαίου προγράμματος προπόνησης. Όμως, όπως παρατήρησε βλέποντας δεκάδες νέους ανθρώπους με αθλητικές εμφανίσεις, μπλούζες Alo και παπούτσια On, η εμμονή με τη φυσική κατάσταση δεν αποτελεί πλέον προσωπική εξαίρεση αλλά ευρύτερη κοινωνική τάση.

Η έκρηξη των συνδρομών στα γυμναστήρια

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η νέα γενιά έχει αγκαλιάσει το fitness περισσότερο από οποιαδήποτε προηγούμενη.

Σύμφωνα με ανάλυση του Anton Severin, αντιπροέδρου έρευνας του βιομηχανικού οργανισμού Health and Fitness Association, οι συνδρομές σε γυμναστήρια και στούντιο άσκησης για άτομα κάτω των 35 ετών αυξήθηκαν ταχύτερα από εκείνες των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων μεταξύ 2019 και 2025.

Περίπου το 36% των ανθρώπων ηλικίας 18 έως 24 ετών ήταν μέλη κάποιου γυμναστηρίου — ποσοστό που αποτελεί ιστορικό υψηλό για συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Παράλληλα, οι Millennials και η Γενιά Ζ εμφανίζονται διατεθειμένοι να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα κάθε μήνα για την άσκησή τους σε σχέση με παλαιότερες γενιές. Η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, η απομάκρυνση από παραδοσιακές μορφές κοινωνικής ζωής, αλλά και η ανάγκη για πραγματικές ανθρώπινες επαφές έχουν αναφερθεί ως βασικοί λόγοι.

Όπως έχει χαρακτηριστεί χαρακτηριστικά, ένα γυμναστήριο των 300 δολαρίων τον μήνα αποτελεί για πολλούς νέους τη νέα κοινωνική λέσχη.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την τάση φαίνεται να κρύβονται βαθύτερες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

Όταν το σώμα γίνεται το νέο «σπίτι» προς βελτίωση

Για πολλές προηγούμενες γενιές, το αμερικανικό όνειρο βασιζόταν στην ιδιοκτησία ενός σπιτιού και στη δημιουργία οικογένειας. Η κατοικία ήταν το μεγάλο προσωπικό σχέδιο που απαιτούσε χρόνο, χρήματα και συνεχή φροντίδα.

Σήμερα, όμως, πολλοί νέοι καθυστερούν ή εγκαταλείπουν αυτά τα παραδοσιακά ορόσημα. Ο γάμος, τα παιδιά και η αγορά κατοικίας μετατίθενται χρονικά ή γίνονται λιγότερο προτεραιότητα.

Έτσι, η προσπάθεια βελτίωσης του σώματος μέσα από το γυμναστήριο παίρνει τη θέση που κάποτε είχε η ανακαίνιση ενός σπιτιού: γίνεται ένα προσωπικό έργο στο οποίο κάποιος επενδύει καθημερινά και βλέπει σταδιακά αποτελέσματα.

Τα δημογραφικά δεδομένα ενισχύουν αυτή την εικόνα. Πριν από μία δεκαετία, περίπου τα μισά μέλη γυμναστηρίων ηλικίας 20 έως 40 ετών ήταν παντρεμένα. Πέρυσι το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί περίπου στο ένα τρίτο. Παράλληλα, το ποσοστό των μελών με παιδιά μειώθηκε κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μία δεκαετία.

Η ανάγκη για κάτι που μπορεί να ελεγχθεί

Η Natalia Mehlman Petrzela, ιστορικός στο The New School και συγγραφέας του βιβλίου «Fit Nation: The Gains and Pains of America’s Exercise Obsession», υποστηρίζει ότι η γοητεία της γυμναστικής βρίσκεται στην αίσθηση ελέγχου που προσφέρει.

Η ίδια, που έχει εργαστεί και ως εκπαιδεύτρια στο Equinox, εξηγεί ότι σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα — από την αγορά εργασίας και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το αυξανόμενο κόστος κατοικίας — η σωματική βελτίωση είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η προσπάθειά τους έχει άμεσο αποτέλεσμα.

Το σώμα γίνεται ένα πεδίο όπου η συνέπεια, η πειθαρχία και η προσωπική επένδυση μπορούν να μετρηθούν.

Ο Americo Rodrigues, εργαζόμενος στον χρηματοοικονομικό τομέα στη Νέα Υόρκη, είναι μέλος των Equinox, Barry’s και The Program, μιας ομάδας γυμναστικής που ιδρύθηκε από τον Strauss Zelnick.

Στα 28 του χρόνια, βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο ζωής από εκείνο στο οποίο βρίσκονταν οι γονείς του. Εκείνοι είχαν ήδη αποκτήσει παιδιά. Ο ίδιος, προς το παρόν, επικεντρώνεται στην καριέρα του, τη σχέση του και το πρόγραμμα άσκησής του.

«Είναι δύσκολο για τους νέους να φανταστούν ότι μεγαλώνουν και γίνονται κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Το γυμναστήριο είναι κάτι που μπορείς εύκολα να ελέγξεις και ξέρεις ότι μπορείς να δουλέψεις πάνω στον εαυτό σου», αναφέρει.

Από την αεροβική της Τζέιν Φόντα μέχρι την εποχή των boutique γυμναστηρίων

Η σημερινή εμμονή με τη γυμναστική δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Είναι αποτέλεσμα δεκαετιών εξέλιξης της κουλτούρας άσκησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν από τη δεκαετία του 1970, σχετικά λίγοι Αμερικανοί ασκούνταν συστηματικά. Το γυναικείο κίνημα και το Title IX, η νομοθεσία που ενίσχυσε την ισότητα στον αθλητισμό, άνοιξαν τον δρόμο για τη μαζική συμμετοχή των γυναικών στην άσκηση.

Τα μαθήματα αεροβικής και τα βίντεο γυμναστικής της Τζέιν Φόντα μετέτρεψαν την άσκηση σε σύμβολο αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας.

Παράλληλα, η γενιά των επαγγελματιών της δεκαετίας του 1980 — οι λεγόμενοι «yuppies» — συνέδεσε τη φυσική κατάσταση με την επαγγελματική επιτυχία.

Ο ιστορικός Dylan Gottlieb, συγγραφέας του βιβλίου «Yuppies: The Bankers, Lawyers, Joggers, and Gourmands Who Conquered New York», εξηγεί ότι το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων προσέφερε στους νέους επαγγελματίες μια αίσθηση μετρήσιμης επιτυχίας, παρόμοια με εκείνη που αναζητούσαν στην καριέρα τους.

Η νέα γενιά σηκώνει βάρη

Η μεγάλη αλλαγή σήμερα είναι ότι η γυμναστική δεν αφορά πλέον μόνο την απώλεια βάρους ή την εμφάνιση.

Η προπόνηση δύναμης έχει γίνει βασικό κομμάτι της καθημερινότητας ανδρών και γυναικών. Σε πολλά σύγχρονα γυμναστήρια, οι γυναίκες που σηκώνουν βάρη είναι πλέον περισσότερες από ποτέ.

Το σπίτι που κάποτε αποτελούσε το μεγαλύτερο σχέδιο ζωής αντικαθίσταται, για πολλούς, από ένα διαφορετικό οικοδόμημα: το σώμα τους.

Και σε μια εποχή αβεβαιότητας, το γυμναστήριο προσφέρει κάτι που γίνεται όλο και πιο σπάνιο — την αίσθηση ότι η προσπάθεια οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα που μπορείς να δεις, να μετρήσεις και να ελέγξεις.