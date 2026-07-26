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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε.

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081393538772660238}

Από αέρος συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σημειώνεται πως αυτή την ώρα μαίνεται και η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, για την οποία έχουν ηχήσει δύο μηνύματα από το 112.