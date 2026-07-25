Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.

Συγκλονισμό προκαλούν οι νέες πληροφορίες για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στον Καβρό Χανίων της Κρήτης όπου ένα δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας. Χάρη στην άμεση επέμβαση της μητέρας του, η οποία είναι γιατρός, το παιδί επανήλθε έπειτα από περίπου πέντε λεπτά συνεχούς καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το neakriti, η οικογένεια βρισκόταν σε κατοικία όπου διέμενε προσωρινά, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το μικρό παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατέληξε στην πισίνα. Οι γονείς αντιλήφθηκαν άμεσα την απουσία του και το εντόπισαν στον πυθμένα του νερού, ξεκινώντας έναν αγώνα δρόμου για να το κρατήσουν στη ζωή.

Η μητέρα του παιδιού έπεσε αμέσως πάνω του και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, συνεχίζοντας αδιάκοπα τις προσπάθειες μέχρι το αγοράκι να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν την παροχή πρώτων βοηθειών και διασωλήνωσαν το παιδί πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Το δίχρονο μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν το περιστατικό.

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Σημειώνεται ότι το παιδί παρέμεινε στην πισίνα σε λιπόθυμη κατάσταση για δύο με τρία λεπτά περίπου ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το παιδί, μόλις ξύπνησε, παρουσίασε μειωμένη συνείδηση.

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