Η νέα ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά από το ταξίδι της στο Κιργιστάν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδερφό της.

Η Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε τον άνθρωπο με τον οποίο κατάφερε να ταξιδέψει στο Κιργιστάν όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες, προσθέτοντας στη ζωή της ακόμη μία εμπειρία.

Η γνωστή ηθοποιός τις τελευταίες ημέρες αναρτά συχνά υλικό στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις εικόνες και τις δραστηριότητες που κατάφερε να αποκομίσει από το ταξίδι της.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο αδερφός, και μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης μίλησε για εκείνον και για τον τρόπο με τον οποίο τη στηρίζει στη ζωή της.

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Στο βίντεο που μοιράστηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η Ευγενία Σαμαρά, συμπεριέλαβε ορισμένες από τις εμπειρίες τους εκεί, ενώ απεικονίζονται τα δύο αδέρφια να χορεύουν, με την ηθοποιό να δηλώνει με χιούμορ ότι «παίρνει εκδίκηση για τις αταξίες του παρελθόντος».

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Στο συνοδευτικό κείμενο, μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τον αδερφό της γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Τελευταίο ποστ: Χορεύοντας κατά μήκος και πλάτος του Κιργιστάν ή τι βάζω τον αδερφό μου να κάνει για ν’ ανταποδώσει ότι μου έκανε όταν ήμασταν μικροί.

Το σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο συνταξιδιώτη στα τρελά ταξίδια που θέλω να κάνω, το ακόμη πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο συνταξιδιώτη στη ζωή.

Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο!

Σ’ αγαπώ αδέρφι μου!».

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