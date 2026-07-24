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Σε δύσβατο σημείο εκδηλώθηκε η φωτιά.

Συναγερμός σήμανε στη Σάμο το βράδυ της Παρασκευής, λόγω εκδήλωσης φωτιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, σε δασική έκταση και από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή.

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι η φωτιά ξέσπασε από κεραυνό, όπως πιστεύεται ότι συνέβη και στην Πάρνηθα όπου επίσης ξέσπασε φωτιά το βράδυ της Παρασκευής.

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς στη Σάμο συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, με ένα πεζοπόρο τμήμα της 14ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2080748348009586693}