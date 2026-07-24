Εκτός ελέγχου μαίνονται οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία.

Περίπου 135.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους και έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές τους σε όλη τη Γαλλία και την Ισπανία καθώς οι τεράστιες φωτιές μαίνονται.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι 110.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους στη νοτιοδυτική Γαλλία, λόγω των πυρκαγιών στις περιοχές της Ζιρόντ και των Λαντ.

Την ίδια ώρα στην Ισπανία, άλλοι 25.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσεις τις εστίες τους και περισσότεροι από 20.000 βρίσκονται σε καραντίνα, σύμφωνα με αξιωματούχους στη Μαδρίτη, μετά το τεράστιο μέτωπο φωτιάς στα δυτικά της πόλης. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης έχουν απομακρυνθεί 63.000 άνθρωποι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών ενώ νωρίτερα είχε δώσει εντολή εκκένωσης σε κάμπινγκ με 5.000 παραθεριστές στο Ελ Εσκοριάλ.

{https://x.com/Meteoavila2/status/2080734517506031832}

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε κατά την τελευταία ενημέρωση αργά το βράδυ της Παρασκευής πως 110.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους καθώς οι πυρκαγιές έχουν κάψει πάνω από 34.600 στρέμματα στη νοτιοδυτική Γαλλία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Δεν έχουμε ξαναδεί πυρκαγιά αυτού του μεγέθους», είπε ο Νουνιέζ στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TF1, εξηγώντας ότι περίπου 50 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί μόνο σήμερα. Εξήγησε ότι οι πυροσβέστες έχουν εξαντληθεί και ότι θα ενισχυθούν από στρατιωτικούς πόρους για να «καταπολεμήσουν αυτή την εντελώς άνευ προηγουμένου κατάσταση».

{https://x.com/interiorgob/status/2080667193218416826}

Χαρακτήρισε τη φωτιά ως «αυτοσυντηρούμενη» που αλλάζει κατεύθυνση και σημείωσε ότι κινείται ανατολικά προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Ο Νούνιεζ πρόσθεσε πως το αεροδρόμιο του Μπορντό είναι προς το παρόν κλειστό και οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της Γαλλίας για βοήθεια.

«Αποφύγετε την έκθεση στον καπνό»

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης ενημέρωσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για να αποφύγουν την έκθεση στον καπνό. Πρόσθεσε πως οι πυρκαγιές επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα στις περιοχές γύρω από την πόλη, προειδοποιώντας τους κατοίκους.

{https://x.com/asso_psfdf/status/2080714493856747842}

Σε ανακοίνωσή της η ιστοσελίδα της Comunidad de Madrid, αναφέρει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ηλικιωμένων, των εγκύων και των ατόμων με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Σύστησε στους κατοίκους να κλείνουν τις πόρτες, τα παράθυρα και όλους τους αερισμούς στα σπίτια τους, για να αποτρέψουν την είσοδο καπνού, και πρόσθεσε πως θα πρέπει να αποφεύγουν να βγαίνουν έξω εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο.

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Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη βρίσκεται «στο αποκορύφωμά της» και είναι «πέρα από την ικανότητα» των πυροσβεστών «να την σβήσουν», δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος. Ο Carlos Novillo, επικεφαλής της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της περιφερειακής κυβέρνησης, είπε ότι η φωτιά κινείται προς τους δήμους Robledo de Chavela και Fresnedillas de la Oliva, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα δυτικά προάστια της Μαδρίτης.

Οι κάτοικοι των δύο περιοχών είχαν λάβει νωρίτερα εντολή να εκκενώσουν τις περιοχές. «Δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε αυτήν την περιοχή, επομένως λαμβάνονται αμυντικά μέτρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Έκτακτο συμβούλιο στη Γαλλία

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκαλεί απόψε το διυπουργικό όργανο διαχείρισης κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα και από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, στα νοτιοδυτικά. «Οι υπουργοί Εσωτερικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Υγείας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος» θα συμμετάσχουν σε αυτήν τη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 23.00 (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το Ματινιόν.

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Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ διαβεβαίωσε ότι οι αρχές «θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν» το Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη αυτή. Ο υπουργός είπε πάντως ότι «προς το παρόν» δεν απειλείται η μεγαλούπολη. «Προφανώς θα κάνουμε τα πάντα για την προστατεύσουμε με χερσαία μέσα» και με τη βοήθεια του στρατού, τόνισε, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.

Ποινική δίωξη σε δύο καπνιστές

Δύο άνδρες διώκονται για έκθεση τρίτων σε κίνδυνο, αφού συνελήφθησαν να καπνίζουν μέσα σε ένα δάσος στην περιοχή της Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εκδηλώθηκαν τεράστιες πυρκαγιές. Την Τετάρτη, μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά του Μερινιάκ, κοντά στο Μπορντό, ο εισαγγελέας Ρενό Γκοντέλ προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν ποινικές κυρώσεις σε όσους ανάβουν φωτιές σε δάση ή πετούν αναμένες γόπες.

Ένας 29χρονος πιάστηκε να καπνίζει στη δασική περιοχή Λεζ-Καπ-Φερέ στη νύτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα στο Μπορντό. Την ίδια ημέρα αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε έναν 26χρονο που κάπνιζε σε δάσος στο Λακανό και διαπίστωσαν ότι ο ίδιος την προηγούμενη ημέρα άναψε φωτιά για να κάνει μπάρμπεκιου στο σημείο όπου έκανε κάμπινγκ. Και αυτός τέθηκε υπό κράτηση και θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα το Σαββατοκυριακο. Η χρήση φωτιά σε δασικό περιβάλλον απαγορεύεται στις περιφέρειες Λαντ, Ζιρόντ και Λοτ-ε-Γκαρόν. Οι παραβάτες κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 15.000 ευρώ για έκθεση τρίτων σε κίνδυνο.

{https://x.com/TheNewsTrending/status/2080724467697799637}

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε την Τετάρτη γύρω στο μεσημέρι, συνεχίζει να καταστρέφει τη λεκάνη του Αρκασόν έχοντας κάψει μέχρι τώρα 140.000 στρέμματα. Ο εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε από ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν εργάτες μιας εταιρείας που είχε αναλάβει τον καθαρισμό του χώρου γύρω από μια γραμμή υψηλής τάσης. Η χρήση του μηχανήματος επιτρεπόταν εκείνη την ώρα καθώς η απαγόρευση για «όλες τις δασικές εργασίες με χρήση θερμικών κινητήρων» τέθηκε σε ισχύ λίγες ώρες αργότερα.

Σαρωτική η φωτιά στην Ισπανία

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι στην περιοχή της Μαδρίτης έλαβαν οδηγία από τις αρχές να εκκενώσουν τα σπίτια της ή να παραμείνουν μέσα με κλειστά τα παράθυρα δήλωσε η επικεφαλής τη τοπικής κυβέρνησης Isabel Diaz Ayuso.

Οι δασικές πυρκαγιές γύρω από την πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι οι χειρότερες στην ιστορία της χώρας, είπε στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε πως οι φλόγες έχουν κάψει πάνω από 60,7 τ.χλμ. Πάνω από 430 ηλικιωμένοι έχουν απομακρυνθεί από 5 γηροκομεία στην περιοχή.

Οι δύο πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει κοντά στη Μαδρίτη έχουν ενωθεί σε ένα τεράστιο, ενιαίο μέτωπο, και είναι εκτός ελέγχου προειδοποίησαν οι αρχές έκτακτης ανάγκης.

{https://x.com/nanana365media/status/2080650996217250185}

Η πολιτική προστασία έχει στείλει μηνύματα εκκένωσης για όσους βρίσκονται στις επαρχίες του Chapinería, Navas del Rey, και Colmenar del Arroyo. «Μετακινηθείτε άμεσα προς τις εξής περιοχές: Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón, και Las Rozas».

Οι αρχές ζήτησαν επίσης μπουν σε καραντίνα οι επαρχίες του San Martín de Valdeiglesias και Pelayos de la Presa. Ήδη συνεχίζει να είναι σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο συναγερμός επιπέδου 3.

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «δραματική κατάσταση» και κάλεσε τους ανθρώπους να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή. Ζήτησε επίσης τη συνδρομή της ΕΕ για την επιχείρηση της κατάσβεσης.

{https://x.com/chrisatsaydo/status/2080653953193144659}

Δραματικές εικόνες από τον δορυφόρο στην Ισπανία

Δορυφορικές εικόνες, που ανάρτησε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία απεικονίζουν την έκταση των φωτιών στη χώρα. Η εικόνα δείχνει πυκνούς καπνούς στη Μαδρίτη και την Ávila. Ήδη η ΕΕ έχει ανακοινώσει ότι στέλνει τέσσερα αεροσκάφη στην Ισπανία και τρία στη Γαλλία για να συνδράμουν στην κατάσβεση από κοινού με τους πυροσβέστες.

{https://x.com/AEMET_Esp/status/2080418392754762089}

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι παρακολουθεί την κατάσταση στη Γαλλία και την Ισπανία με «μεγάλη ανησυχία» και ενεργοποίησε ήδη τον ειδικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

{https://x.com/Crisbralo/status/2080375810209227180}

Η ΕΕ έχει στόλο 22 αεροσκαφών και 5 ελικοπτέρων που είναι έτοιμα να αναπτυχθούν σε περιοχές που το έχουν ανάγκη μαζί με 700 πυροσβέστες που έχουν προ τοποθετηθεί σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

{https://x.com/blyskavka_ua/status/2080650254446104976}

«Προφανώς ελπίζουμε ότι όλη αυτή η κόλαση δεν θα ξεφύγει αλλά ετοιμαζόμαστε για μία πολύ σοβαρή κατάσταση δεδομένου ότι αναμένουμε να βλέπουμε πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα είναι πιο σκληρά» ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΕ Anna-Kaisa Itkonen.

{https://x.com/NewYork_Insight/status/2080653984705212859}

Η Ελλάδα θα συνδράμει με δύο αεροσκάφη CL-415 την Ισπανία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκκενώθηκε χερσόνησος στη Γαλλία

Οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης για ολόκληρη την χερσόνησο Cap Ferret στα νοτιοδυτικά με εκατοντάδες ανθρώπους να φτάσουν από την περιοχή με πλοία.

Δεκάδες εκατοντάδες άνθρωποι εκκενώνουν τον τουριστικό προορισμό στα δυτικά του Μπορντό, καθώς οι πυροσβέστες μάχονται με τη «XXL φωτιά» όπως τη χαρακτήρισαν στην περιοχή του Gironde.

Οι φωτιές που ξέσπασαν την Tρίτη, καίνε για μέρες και σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές έχουν ήδη κάψει 101,17 τ. χλμ.Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών είπε πως τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει ή είναι σε διαδικασία εκκένωσης των σπιτιών τους στη χερσόνησο. Η τοπική έπαρχος, Sophie Brocas είπε πως τουλάχιστον 53 σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες ενώ μόλις 2.000 έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής.

{https://x.com/nanana365media/status/2080534685512347982}

Τοπική σύμβουλος είπε ότι 2.000 που εκκένωσαν τη χερσόνησο έχουν ήδη φτάσει με πλοίο στο λιμάνι του Arcachon.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Marc Vermeulen συνέκρινε τις φωτιές που είναι τώρα σε εξέλιξη με εκείνες του 2022. Ενώ τότε όμως οι φωτιές έκαιγαν κατά τη διάρκεια της ημέρες και κόπαζαν το βράδυ με τους πυροσβέστες να επιχειρούν την κατάσβεση τώρα σε αυτές τις πυρκαγιές οι φωτιές δυναμώνουν τα μεσάνυχτα ή μετά τη 1 το βράδυ.

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Φωτιά ξέσπασε και γύρω από την πόλη Biscarrosse οδηγώντας στην εκκένωση περισσότερων από 23.000 ανθρώπων. Επίσης, σχεδόν 18.000 στο Biscarrosse και 5,000 άνθρωποι στο Parentis-en-Born έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας της φωτιάς.

{https://x.com/InfosFrancaises/status/2080384066407346187}

{https://x.com/asso_psfdf/status/2080624366342062592}

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Πέμπτης δήλωσε πως οι φωτιές που καίνε στη χώρα είναι πολύ έντονες ειδικά στην περιφέρεια του Gironde.

Με πληροφορίες του BBC/Guardian





