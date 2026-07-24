Οι αναφορές συγκλίνουν σε ένα κοινό μοτίβο κατά τη διάρκεια του καύσωνα: ανεπαρκής ή ανύπαρκτος κλιματισμός, έλλειψη σκίασης, περιορισμένη πρόσβαση σε δροσερό πόσιμο νερό

Εικόνα εκτεταμένης παραβίασης των μέτρων προστασίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα καταγράφουν οι καταγγελίες που σας παρουσιάζει το Dnews, τις οποίες συγκέντρωσε ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ», σε συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλη τη χώρα. Οι αναφορές περιγράφουν συνθήκες που, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους, την ώρα που οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί καταγγέλλεται ότι ήταν ουσιαστικά απόντες.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ και τις εγκυκλίους για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, εκατοντάδες εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται κάτω από θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι περισσότερες καταγγελίες προέρχονται από τις κατασκευές, τις ταχυμεταφορές, τις υπηρεσίες διανομής, τις αποθήκες logistics, τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, την εστίαση, τις υπηρεσίες καθαριότητας και τις δημοτικές υπαίθριες εργασίες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε πολλές επιχειρήσεις οι οδηγίες για διακοπή ή περιορισμό των υπαίθριων εργασιών αγνοήθηκαν πλήρως. Αντί να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα, η προτεραιότητα παρέμεινε η ολοκλήρωση των έργων, η εξυπηρέτηση των πελατών και η διατήρηση της παραγωγικότητας, ακόμη και όταν οι εργαζόμενοι παρουσίαζαν συμπτώματα θερμικής εξάντλησης.

Οι αναφορές συγκλίνουν σε ένα κοινό μοτίβο: ανεπαρκής ή ανύπαρκτος κλιματισμός, έλλειψη σκίασης, περιορισμένη πρόσβαση σε δροσερό πόσιμο νερό, απουσία πρόσθετων διαλειμμάτων και συνεχής πίεση να μην σταματήσει η εργασία. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι απέφυγαν να διαμαρτυρηθούν, φοβούμενοι ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με δυσμενή μεταχείριση ή ακόμη και με την απώλεια της εργασίας τους.

Ενδεικτικές καταγγελίες εργαζομένων

- Εργαζόμενος σε εργοτάξιο:

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«Η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 40 βαθμούς. Συνεχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στις σκαλωσιές μέχρι αργά το μεσημέρι. Δύο συνάδελφοι ένιωσαν έντονη αδιαθεσία, αλλά το έργο δεν σταμάτησε γιατί υπήρχαν αυστηρές προθεσμίες.»

- Διανομέας:

«Οι διανομές συνεχίζονταν κανονικά παρά τις ακραίες θερμοκρασίες. Η πίεση ήταν να ολοκληρώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες παραγγελίες και δεν υπήρξε καμία ουσιαστική μέριμνα για την προστασία μας.»

- Εργαζόμενη σε αποθήκη logistics:

«Η ζέστη μέσα στην αποθήκη ήταν αποπνικτική. Δεν υπήρχε επαρκής εξαερισμός και αρκετοί εργαζόμενοι παρουσίασαν ζαλάδες και συμπτώματα εξάντλησης.»

- Εργαζόμενος σε κατάστημα λιανικής:

«Ο κλιματισμός δεν λειτουργούσε σωστά και εργαζόμασταν επί ώρες με μεγάλο αριθμό πελατών μέσα στο κατάστημα. Όταν ζητήσαμε να ληφθούν μέτρα, μας απάντησαν ότι η λειτουργία του καταστήματος δεν μπορεί να διακοπεί.»

- Εργαζόμενη στην καθαριότητα:

«Συνεχίσαμε να εργαζόμαστε σε εξωτερικούς χώρους μέσα στον καύσωνα. Το νερό δεν επαρκούσε για όλη τη βάρδια και δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για επιπλέον διαλείμματα».

Ο Σύλλογος, σε συνεργασία με δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενημέρωσε τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους και τους παρέπεμψε στην Επιθεώρηση Εργασίας και στη γραμμή 1555 για την υποβολή καταγγελιών, ζητώντας παράλληλα την άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την αυστηρή επιβολή κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, μέλος Διοικησης ΓΣΕΕ ανέφερε στο Dnews ότι «οι ολοένα συχνότερες περίοδοι ακραίων θερμοκρασιών επιβάλλουν να αντιμετωπίσουμε την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας και όχι ως μια τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης. Η πραγματική αξία του θεσμικού πλαισίου αποδεικνύεται όταν εφαρμόζεται με συνέπεια, ιδιαίτερα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η πρόληψη, η ουσιαστική ενημέρωση των εργαζομένων, οι αποτελεσματικοί έλεγχοι και η έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις ώστε κανένας άνθρωπος να μην εκτίθεται σε κίνδυνο κατά την άσκηση της εργασίας του. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς μια νομική επιταγή, είναι δείκτης κοινωνικής ευθύνης και ποιότητας της δημοκρατίας μας».