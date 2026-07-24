Οι καταγγελίες του Μάριου Σαλμά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη έφεραν ξανά τη Novartis στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και το ΠΑΣΟΚ αντιμέτωπο με τη διαχρονική του θέση περί «σκευωρίας».

Υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες από εκείνες της περιόδου κατά την οποία κυριαρχούσε στη δημόσια συζήτηση, η υπόθεση Novartis επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο. Αφορμή αποτέλεσαν οι καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή, Μάριου Σαλμά, από το βήμα της Βουλής, ο οποίος υπήρξε ένα από τα έντεκα πολιτικά πρόσωπα που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική δικογραφία.

Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε μήνυμα, το οποίο - σύμφωνα με τον ίδιο - επιβεβαιώνει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, όταν εκείνος ήταν ο προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Αναστασίου», προτρέποντάς τον να αποκρύψει στοιχεία από την τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, με αντάλλαγμα να τον υποστηρίξει.

Παρουσίασε επίσης δεύτερο μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός Υγείας παραδέχεται ότι είχε ζητήσει από τον τότε αντιπρόεδρο της Novartis, Κωνσταντίνο Φρουζή, να χρηματοδοτήσει μέσω διαφήμισης μέσο ενημέρωσης για τη… μητρότητα που ανήκε σε φίλη του δημοσιογράφο.

Ο Μάριος Σαλμάς έκανε λόγο για «διαπλοκή», κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη για «παθητική δωροδοκία» και κάλεσε την Εισαγγελία να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει και πρόσθετα στοιχεία που αποδεικνύουν το «αντάλλαγμα».

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Η απάντηση Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε στο σύνολό τους τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά, κάνοντας λόγο για «ανοησίες» και νέα απόπειρα συκοφάντησής του. Υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο ανεξάρτητος βουλευτής δεν αποδεικνύουν τίποτα, σημειώνοντας ότι το μήνυμα που επικαλέστηκε ο Σαλμάς αναφέρει πως «δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε 1 ευρώ», ενώ η ένορκη βεβαίωση που κατέθεσε υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη είχε ήδη αξιοποιηθεί σε δικαστική υπόθεση.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι η υπόθεση Novartis αποτέλεσε «σκευωρία», υποστηρίζοντας πως ο Μάριος Σαλμάς είχε επιχειρήσει ακόμη και να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, χωρίς όμως να γίνει δεκτός. Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο μαζί του, αλλά θα συνεχίσει να απαντά μόνο στις δικαστικές αίθουσες, όπως - όπως ανέφερε - κάνει και με άλλους πολιτικούς αντιπάλους του που τον έχουν κατηγορήσει για την υπόθεση Novartis.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2079884387592655323}

Η αλλαγή πλεύσης του ΠΑΣΟΚ και οι «βολές» του υπ. Υγείας

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ή στην αναμενόμενη απάντηση του υπουργού Υγείας. Οι πολιτικές αντιδράσεις που ακολούθησαν επανέφεραν στο προσκήνιο μια συζήτηση που έμοιαζε να έχει κλείσει: ήταν τελικά η Novartis μια «σκευωρία», όπως υποστήριζαν επί χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ή υπήρχε πραγματικό σκάνδαλο πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση;

Η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε ανακοίνωση στον απόηχο των αποκαλύψεων, με την οποία ζήτησε την παραίτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας πως «οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου και πρώην Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Σπυρόπουλου. «Περιμένουμε σαφείς απαντήσεις. Είναι προφανές ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης και να μας εξηγήσει αυτή την υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος. {…} Δεν μπορεί η κυβέρνηση ν’ ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται και να ρίχνει πάλι το φταίξιμο στην αντιπολίτευση», είπε στο Mega.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk5qnri6sy5l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσοι θυμούνται τη «γραμμή» του ΠΑΣΟΚ την περίοδο της αποκάλυψης του σκανδάλου, παρατηρούν ότι η ανακοίνωση δεν θυμίζει σε τίποτα την τότε ρητορική του κόμματος, κάτι που παρατήρησε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξαπέλυσε πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφερόμενος και στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τότε μόνο και αφού είχαν περάσει τρεισήμισι ώρες, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θυμήθηκε τα περί «σκευωρίας». Προκειμένου να εμφανιστεί συνεπές με την προηγούμενη στάση του, ανέφερε πως «εδώ δεν συζητάμε τη σκευωρία Novartis που ήταν απολύτως υπαρκτή, αλλά τη δική του (σ.σ. του Άδωνι Γεωργιάδη) εμπλοκή στα καταγγελλόμενα».

Την αλλαγή στάσης του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν αμέσως μετά την πρώτη ανακοίνωση - που επιβεβαίωσε τα άμεσα αντανακλαστικά της Χαριλάου Τρικούπη - και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Ο Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο Action24, τόνισε: «Μου κάνει εντύπωση η στάση, η τακτική και η ρητορική του ΠΑΣΟΚ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk5tmb5b0duh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το ίδιο και ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό είπε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ουρά της Αριστεράς, ελπίζοντας ότι κάτι μπορεί να πάρει εκλογικά απ’ αυτό και να κάθεται να συντάσσεται με αυτόν τον ισχυρισμό τη στιγμή που άνθρωποι δικοί του, ο Βενιζέλος ήταν μέσα στην υπόθεση Novartis, ο Ανδρέας Λοβέρδος. Αυτό δείχνει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk5qdk3djjwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΕΛΑΣ: Η θεωρία περί σκευωρίας κατέπεσε

«Με τις τελευταίες αποκαλύψεις η θεωρία περί σκευωρίας για την υπόθεση Novartis κατέπεσε, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά ότι πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο.

Η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση, πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς καθυστερήσεις, και να δώσει τεκμηριωμένες δημόσιες απαντήσεις για όλα όσα κατατέθηκαν στη Βουλή. Καλεί, τέλος, τον Πρωθυπουργό να απομακρύνει τον Υπουργό Υγείας από τα καθήκοντά του μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», ανέφερε σχετικά η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της.

Σε ό,τι αφορά στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, να θυμίσουμε ότι σε δημόσιες παρεμβάσεις παλιότερα είχε επιμείνει για την ύπαρξη του σκανδάλου Novartis, με αυτοκριτική ωστόσο για λανθασμένους χειρισμούς. Το ίδιο έκανε και στο βιβλίο του, «Ιθάκη», στο οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αντί να αναλάβουμε την πολιτική πρωτοβουλία και να δείξουμε ξεκάθαρα ποιοι είμαστε και τι επιδιώκουμε, χαθήκαμε μέσα στη λογική του φυσικού δικαστή, που στο τέλος λειτούργησε σε βάρος μας και προς όφελος όσων ήθελαν να παρουσιάσουν την υπόθεση ως πολιτική σκευωρία. Και δεν είχαν τελικά κανέναν ενδοιασμό να κάνουν επίδειξη δύναμης και επιρροής, σε θεσμούς υποτίθεται ανεξάρτητους. Στο τέλος, όχι μόνο δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο, που ταλαιπώρησε την πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου, αλλά μετέτρεψαν τους κατήγορους σε κατηγορούμενους».