Η κηδεία της Μαίρη Λίντα θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στο Γηροκομείο Αθηνών εκεί που πέρασε τα τελευταία της χρόνια.

Η οικογένεια, οι φίλοι και ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετούν σήμερα τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ήταν δική της επιθυμία, καθώς εκεί έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, βρίσκοντας φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπινη ζεστασιά. Στον ίδιο χώρο θέλησε να της απευθύνουν οι δικοί της άνθρωποι το ύστατο χαίρε.

Μετά την τελετή, η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένειά της απευθύνει παράλληλα μια ιδιαίτερη παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της: αντί στεφάνων, να πραγματοποιήσουν δωρεές προς το Γηροκομείο Αθηνών, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και έμπρακτης στήριξης προς τον χώρο που στάθηκε δίπλα στη σπουδαία τραγουδίστρια στα τελευταία χρόνια της ζωής της.