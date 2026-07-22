Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Μαίρη Λίντα. Το «αντίο» από την Άννα Βίσση.

Η Άννα Βίσση είναι μία από τις ερμηνεύτριες που θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο την Μαίρη Λίντα, τη σπουδαία ελληνίδα ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η Μαρία Δημητροπούλου, έγινε γνωστή με το όνομα Μαίρη Λίντα, και έγραψε τη δική της ιστορία πάνω στο ελληνικό πεντάγραμμο, αφήνοντας το στίγμα της στην ελληνική μουσική σκηνή.

Υπηρέτησε την τέχνη του τραγουδιού και ερμήνευσε μερικά από τα πιο γνωστά και διαχρονικά τραγούδια της εποχής, ενώ υπήρξε στενή συνεργάτιδα του Μίκη Θεοδωράκη.

Η Μαίρη Λίντα, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου και τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Η Άννα Βίσση μέσω Instagram Story, δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της σπουδαίας ερμηνεύτριας και τη συνόδευσε με το τραγούδι «Θλίψη».

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Πάνω στη φωτογραφία της, πρόσθεσε: «Αντίο αιώνια φωνή. Αντίο λαμπερό χαμόγελο. Αντίο Μαίρη».

Να σημειωθεί, ότι οι δύο γυναίκες είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν στο παρελθόν, δημιουργώντας μία μοναδική σύνδεση επί σκηνής ανάμεσα στα τραγούδια του παρόντος και του παρελθόντος.

Από το πρωί της Τετάρτης πλήθος καλλιτεχνών έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία Μαίρη Λίντα, ενώ η εταιρεία παραγωγής της Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο – αφιέρωμα. Μέσω αυτού παρουσιάστηκαν μερικές από τις στιγμές που η Μαίρη Λίντα βρέθηκε μπροστά από τον φακό.

{https://www.instagram.com/p/DbFp95IgJRA/?hl=el}