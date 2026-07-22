«Αντίο, Μαίρη Λίντα».

H Finos Film αποχαιρετάει τη Μαίρη Λίντα, δημοσιεύοντας στα social media ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές από ταινίες στις οποίες συμμετείχε η τραγουδίστρια έχοντας στο πλευρό της τον Μανώλη Χιώτη.



Η Λίντα τραγούδησε συνολικά σε τέσσερις ταινίες της Φίνος, γοητεύοντας φακό και θεατές με τη φωνή, το σκέρτσο και ταμπεραμέντο της.

Το «αντίο» της Finos Film στην σπουδαία Μαίρη Λίντα

«Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.



Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Ανάμεσά τους οι ταινίες «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η Βίλλα των Οργίων».



Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Αντίο, Μαίρη Λίντα».



«Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δε μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα.»

— Μαίρη Λίντα (1935–2026)

{https://www.instagram.com/reel/DbFp95IgJRA/}