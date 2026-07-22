Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου σε μια μαγική συναυλία στο Θέατρο του Λυκαβηττού.

Ήταν μια ιστορική συναυλία το αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο του Λυκαβηττού στις 20 Ιουλίου.

Δεν ήταν μόνο οι απίστευτες ερμηνείες των τραγουδιστών, δεν ήταν μόνο η δύναμη της ορχήστρας, ήταν η συγκίνηση του κοινού από την πρώτη στιγμή ως το τέλος. Κι ήταν πιο πολύ απ΄ όλα αυτό που έλεγε ο Θάνος πως «η μεγάλη τέχνη είναι για να θυμάσαι και να ονειρεύεσαι». Κι είναι ωραίο έλεγε να θυμόμαστε παρέα και να ονειρευόμαστε παρέα. Το κοινό και εκείνος.

Μέσα από τα τραγούδια του για άλλη μια φορά ενώθηκαν όσοι ήταν πάνω στη σκηνή με τις 6 χιλιάδες κόσμο που ανέβηκαν στον Λυκαβηττό. Και τραγουδώντας παρέα θυμήθηκαν τον μεγάλο συνθέτη που ονειρευόταν μέσα από το έργο του και τη στάση του ωραίες μεγάλες παρέες που προχωράνε πάντα όρθιοι και αγωνίζονται και πέφτουν και σηκώνονται ξανά και αγκαλιάζονται και ερωτεύονται και σφίγγουν τα χέρια.

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Αυτή ήταν η μαγεία της συναυλίας, μουσικοί και κοινό ενώθηκαν σε μια μεγάλη παρέα.

Πάνω στη σκηνή έδωσαν όλοι σπουδαίες ερμηνείες. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Μίλτος Πασχαλίδης, και φυσικά όλη η ορχήστρα μέσα από τη διεύθυνση του μοναδικού Θύμιου Παπαδόπουλου.

Επόμενα αφιερώματα για τον Θάνο Μικρούτσικο:



4/9 Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών

14/9 Αθήνα, θέατρο Πετρούπολης

6 και 8/10 Κύπρος, Λευκωσία, Λεμεσός