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Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες συναυλίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη μέχρι και τις αρχές Αυγούστου.

Για λόγους υγείας ακυρώνονται ορισμένες εμφανίσεις του Μιχάλη Χατζηγιάννη στα πλαίσια της καλοκαιρινής του περιοδείας σε μέρη της Ελλάδας.

Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, μέσω ανάρτησης του καταστήματος που θα φιλοξενούσε τον ερμηνευτή στο Καρπενήσι.

Η σχετική ανακοίνωση αφορά την εμφάνιση του τραγουδιστή στις 3 Αυγούστου, ενώ όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους έχουν τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Η ανάρτηση του καταστήματος αναφέρει:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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Η προγραμματισμένη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στις 3 Αυγούστου ακυρώνεται, λόγω έκτακτου προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη, το οποίο οδήγησε στην ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεών του Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου.

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων από τη More, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η αγορά. Σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν από τη More στους κατόχους των εισιτηρίων.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε στον Μιχάλη Χατζηγιάννη περαστικά και γρήγορη ανάρρωση».

{https://www.facebook.com/SaloonPark/posts/pfbid02uKz7gcDTb7APJ5jPRfJoKr78AvjMYMQvudZV6j7ujkhLcF2RQoJeTPoKG3rj19Azl}

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα υγεία που αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης, ωστόσο ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Ιουλίου μέχρι και τις αρχές Αυγούστου.