Ειδική τιμή για το μεγάλο φινάλε του Release Athens με τους Sabaton.

Tο Release Athens, επιβραβεύει όλους τους κατόχους εισιτηρίων για οποιαδήποτε ημέρα του φεστιβάλ (συμπεριλαμβανομένου του special show του Chris Isaak και των ειδικών προσφορών) δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν έως δύο επιπλέον εισιτήρια για το μεγάλο φινάλε του φεστιβάλ, με τους Sabaton, Savatage και Epica, το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, στην ειδική τιμή των 55€ το καθένα.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι πολύ απλή και απαιτεί μόλις λίγα λεπτά ώστε να ολοκληρώσουν την αγορά των εισιτηρίων τους με την ειδική αυτή έκπτωση.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι:

Μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/release-athens-2026/sabaton/savatage/epica/

Στη συνέχεια να πατήσουν το κουμπί ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ και στο πεδίο «παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό σας / please insert your code», να πληκτρολογήσουν τον αριθμό του barcode που αναγράφεται στο εισιτήριό τους (το βρίσκουν στο PDF που έχουν λάβει κατά την αγορά του). Στη συνέχεια εμφανίζεται αυτόματα η ειδική έκπτωση.

{https://youtu.be/S75xdddZ-iw?si=aEYEcGoIR3P9dRr3}

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Προσοχή: Κάθε barcode μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά. Για τον λόγο αυτό, οι θεατές πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά τον αριθμό των εισιτηρίων επιβράβευσης που επιθυμούν να αγοάσουν (έως δύο ανά barcode).

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση, τα εισιτήρια με τη συγκεκριμένη έκπτωση μπορούν να αποκτηθούν μόνο ηλεκτρονικά και αποκλειστικά με τον παραπάνω τρόπο, όχι τηλεφωνικά ή μέσω email.