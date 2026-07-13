To Dnews χορηγός επικοινωνίας στην πιο καλοκαιρινή βραδιά του Release Athens, με τους Thievery Corporation.

Μία από τις πιο καλοκαιρινές βραδιές του φετινού Release Athens εκτυλίχθηκε στην Πλατεία Νερού, με τρία συγκροτήματα που, το καθένα με τον δικό του τρόπο, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη μουσική.

Πρώτοι ανέβηκαν στη σκηνή οι BALTHVS από την Κολομβία, παρουσιάζοντας το απολαυστικό τους μείγμα από psychedelic funk, cumbia και surf rock. Το τρίο των Balthazar Aguirre, Johanna Mercuriana και Santiago Lizcano ξεσήκωσε από νωρίς το κοινό, δίνοντας τον ιδανικό τόνο για όσα θα ακολουθούσαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, οι θρυλικοί The Wailers επιβεβαίωσαν γιατί παραμένουν το σημαντικότερο όνομα στην ιστορία της reggae. Με το πνεύμα του Bob Marley να διαπερνά κάθε στιγμή της εμφάνισής τους, χάρισαν στο κοινό μια διαδρομή μέσα από τραγούδια όπως τα No Woman, No Cry, I Shot the Sheriff, One Love, Get Up, Stand Up και Redemption Song, που εξακολουθούν να συγκινούν και να ενώνουν γενιές.

Το φινάλε ανήκε στους Thievery Corporation, οι οποίοι γιόρτασαν 30 χρόνια δημιουργίας με ένα εντυπωσιακό show που επιβεβαίωσε γιατί παραμένουν ένα από τα πιο ξεχωριστά σχήματα της ηλεκτρονικής μουσικής.

Dub, downtempo, trip hop, και electronica ενώθηκαν σε ένα πολυσυλλεκτικό set γεμάτο παλμό, μετατρέποντας την Πλατεία Νερού σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι και ολοκληρώνοντας ιδανικά μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά του Release Athens.

Έπειτα από τις sold out βραδιές με headliners όπως οι Gorillaz, Ημισκούμπρια, Moby και Jean-Michel Jarre, αλλά και σπουδαίες εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως οι David Byrne, Limp Bizkit, Nick Cave & The Bad Seeds, Pantera, The Offspring, Pet Shop Boys και ο Παύλος Παυλίδης, το Release Athens 2026 ολοκληρώνεται το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, με τους Sabaton, Savatage και Epica σε ένα μεγάλο φινάλε!